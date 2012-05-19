مصدومیت ملی پوش قمی در تیم ملی فوتسال

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن قمی تیم ملی فوتسال کشورمان در تمرینات آماده سازی تیم ملی در راه مسابقات قهرمانی آسیا با آسیب دیدگی مواجه شد.



این بازیکن علی اصغر حسن زاده است که در تورنمنت بین المللی چین جزو نفرات اصلی تیم ملی فوتسال بود و پیش از آن نیز همراه با تیم ملی به مقام قهرمانی رقابت های غرب آسیا دست پیدا کرد اما در تمرینات اخیر تیم ملی دچار آسیب دیدگی شده است.



این در حالی است که تیم ملی فوتسال از صبح روز جمعه بیست و نهم اردیبهشت ماه مرحله پایانی اردوی آمادگی خود را برای مسابقات قهرمانی آسیا آغاز کرده است، در حالی که در این اردو 14 بازیکن حضور دارند و تمرینات تیم ملی تا روز چهارشنبه سوم خرداد در دو نوبت صبح و عصر ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه قرار است برای استراحت بازیکنان روز یکشنبه تمرین نوبت صبح برگزار نشود.



در این بین علی اصغر حسن زاده ملی پوش قمی کشورمان که از نفرات اصلی و ارکان موفقیت تیم ملی فوتسال در سال های اخیر بوده است، از ناحیه پا دچار مصدومیت جزئی شد و در پایان تمرین پزشک تیم روی پای او مداوا انجام داد.



تیم ملی در حالی آخرین مرحله تمرینات خود را برگزار می کند که مسابقات قهرمانی آسیا 5 تا 12 خرداد ماه در دبی برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران که با کره جنوبی، استرالیا و قطر هم گروه است، در اولین بازی خود روز جمعه پنجم خرداد برابر کره جنوبی قرار می گیرد.



اعزام تنیس بازان قم به مسابقات رده سنی 10 تا 12 سال قهرمانی کشور



تنیس بازان قم در خرداد ماه به مسابقات تنیس رده سنی 10 تا 12 قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.



برابر برنامه عملیاتی سازمان لیگ تنیس کشور، کمیته مسابقات فدراسیون تنیس در نظر دارد مسابقات رده سنی 10 تا 12 سال پسران قهرمانی کشور را با نام جام البرز در خرداد ماه با همکاری گروه صنعتی البرز گاز در تهران در زمین های تنیس هتل استقلال برگزار کند.



از سوی سازمان لیگ تنیس کشور شرایط شرکت در این دوره از رقابت ها نیز اعلام شده است که بر اساس ان آخرین مهلت ثبت نام علاقمندان به شرکت در این رقابت ها روز بیست و سوم اردیبهشت ماه است و زمان قرعه کشی و شروع مسابقات نیز یک روز بعد درمحل برگزاری مسابقات خواهد بود.



این در حالی است که همراه داشتن کارت بیمه ورزشی سال جاری برای شرکت کنندگان الزامی است، ضمن اینکه تنها متولدین یازدهم دی ماه سال 1378 تا یازدهم دی ماه سال 1380 می توانند در این رقابت ها ثبت نام کرده و شرکت کنند.



تمرین اسکیت بازان قمی برای مسابقات کشوری



اسکیت بازان قمی زیر نظر مربیان خود برای حضور در مسابقات کشوری این رشته ورزشی آماده می شوند.



هیئت اسکیت استان قم تلاش می کند با تمرینات و برنامه های مختلف برای بازیکنان و استعداد های خوب این رشته زمینه ای را فراهم کند که در آینده ورزش قم شاهد حضور بازیکنان بیشتری از اسکیت این استان در مسابقات کشوری باشد.



از سوی دیگر فدراسیون اسکیت نیز در طول سال اقدام به برگزاری کمپ های استعداد یابی اسکیت سرعت نونهالان برای آماده سازی بازیکنان و کشف استعداد های کشور می کند که در آخرین این برنامه ها علیرضا مهدوی و تینا احمد زاده از استان قم حضور داشتند و توانستند این دوره را با موفقیت پشت سربگذارند.



لازم به ذکر است علیرضا مهدوی در دره سنی نونهالان توانست در لیگ کشور مقام های اول تا سوم را در ماده های 200 ، 300 و 500 متر کسب کند، همچنین تینا احمدزاده نیز مقام سوم رنکینگ مسابقات جایزه بزرگ یزد را کسب کرده بودند.



برتری تیم شهید رضائیان در جدال با تیم ورزش و جوانان



تیم فوتسال شهید رضائیان در دیداری حساس و نفس گیر با اختلاف سه گل از سد رقیب همیشگی خود تیم ورزش و جوانان قم گذشت.



در این دیدار که به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) و سالروز تولد بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، دو تیم بازی بسیار زیبایی را به نمایش گذاشتند که در نهایت این تیم فوتسال شهید رضائیان بود که توانست حریف نامدار خود را با اختلاف سه گل از پیش رو بردارد.



در این مسابقه فوتسالیست‌های تیم فوتسال شهید رضائیان توانستند با نتیجه پرگل 18 بر 15 حریف خود را شکست دهند اما این برتری در حالی برای آنها رقم خورد که تیم ورزش و جوانان قم در فاصله 10 دقیقه به پایان بازی با اختلاف چهار گل برتری در این دیدار را از آن خود کرده بود اما یاران سیدمهدی غیاثی نتوانستند این برتری را حفظ کنند و در مقابل انگیزه و تلاش وصف ناپذیر تیم آماده شهید رضائیان دست خود را به علامت تسلیم بالا بردند.



تیم شهید رضائیان قم در حالی این مسابقه را با پیروزی پشت سر گذاشت که در ترکیب این تیم مرتضی روحیان به عنوان دروازه‌بان، ناصر رضائیان، غلامرضا فلاح، سیدمهدی سیدی، حسین شیبانی و احمد ملاعسگری بازی می‌کردند، ضمن اینکه ترکیب تیم فوتسال ورزش و جوانان قم را هم بازیکنانی نظیر سیدمهدی غیاثی سرمربی سابق صبای قم، اسماعیل زند، علیرضا طاهریان، اصغر دارابی، روح‌الله رمضانی و افشین میرصالحی تشکیل می‌دادند.

