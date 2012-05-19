کارآفرینی تنها راه برون رفت از مشکل بیکاری در کشور است

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه کارآفرینی در راستای ایجاد فرصتهای جدید شغلی و کاهش بیکاری در سراسر کشور اظهار داشت: سیاه ترین پدیده اقتصادی برای هر جامعه ای بیکاری است که می تواند عامل تمامی مشکلات و معضلات در کشور باشد .

وی افزود: اشباع بازار کار، متناسب نبودن رشته های دانشگاهی با نیازهای بازار کار، انتزاعی بودن متون درسی و مشکلات پیش روی استخدامی موانع بازدارنده اشتغالزایی در کشور است که باید با هم اندیشی مسئولان در این راستا برنامه های بهتری در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان همیاری و اشتغال جهاد دانشگاهی کشور بیان کرد: کارآفرینی با رشد توسعه ارتباطی تنگا تنگ دارد و کارآفرینی و نوآوری مهمترین منبع توسعه اقتصادی در کشور است که باید تمامی دستگاه های دولتی و حتی خود بخش خصوصی نیز در این عرصه ورود پیدا کنند.

احمدی گفت: تحول در نظام آموزشی، توجه به ویژگیهای بازار کار در سیاست گذاری ها، کاهش هزینه های تولید و حمایت از صنایع کوچک، عدم مصرف کالاهای خارجی، تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از ورود قاچاق راهکارهای اشتغال دانش آموختگان در بازار است .

وی با اشاره به اینکه تعامل بین جهاد دانشگاهی و سازمان های دولتی و همچنین بخش خصوصی می تواند در کاهش آمار بیکاری موثر باشد، یادآور شد: انتظار می رود که با توجه به سند چشم انداز پنج ساله و توصیه های مقام معظم رهبری در آینده نزدیک شاهد تحول عظیمی در کشور باشیم.

رئیس سازمان همیاری و اشتغال جهاد دانشگاهی کشور در پایان گفت: جهاد دانشگاهی کشور برنامه های ویژه ای را در حوزه آموزشی برای ترویج و گسترش امر کارآفرینی در دستور کار قرار داده است.