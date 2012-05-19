پنج هزار کانون مساجد در روستاها شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا سلیمانی عصر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در این رابطه که امور مساجد در استانها بر عهده نماینده ولی فقیه است، گفت: بر حسب وظیفه به خدمت نماینده ولی فقیه در استان گلستان رسیدیم.

حجت الاسلام سلیمانی با بیان اینکه نمایندگان مجلس مصوبات خوبی را برای کانونهای مساجد در نظر گرفتند، تصریح کرد: براساس مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه، تا پایان این برنامه، حداقل یک چهارم مساجد دارای کانونهای فرهنگی هنری خواهند شد.

وی بیان کرد: تا کنون حدود 13 هزار و 400 کانون فرهنگی و هنری در مساجد کشور فعالیت دارند و سالانه دو هزار و 500 کانون تشکیل می شود.

دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور گفت: طی این چند سال و به همت کانونهای مساجد دو میلیون نوجوان و جوان با مساجد ارتباط برقرار کردند.

حجت الاسلام سلیمانی با اشاره به نقش فعال کتابخانه ها در مساجد، افزود: سالانه قریب به 40 میلیارد ریال کتاب و تجهیزات بر اساس طبقه بندی به کتابخانه های کانونهای مختلف اختصاص می یابد.

وی با اشاره به سفر هیئت دولت به اصفهان و تاکید امام جمعه این شهر به افزایش کانون های مساجد، یادآورشد: تعداد کانون ها در حال افزایش است و در حال حاضر با جهش خوبی در این موضوع رو برو هستیم.

حجت الاسلام سلیمانی با بیان اینکه دوره های تفسیر برای ائمه جماعات برگزار شده، افزود: در آینده شاهد گسترش چنین برنامه هایی خواهیم بود.

وی از امضای تفاهم نامه های آموزشی خبر داد و گفت: با هماهنگیهای انجام شده، اساتید حوزه مهدویت به استان های مختلف اعزام می شوند.