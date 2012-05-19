مساجد به روحانیان فرهنگی نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر چهارشنبه در دیدار با مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد با اشاره به اینکه نقش هیئت امنای مساجد برای جذب جوانان بسیار مهم است، گفت: باید جوانان در مساجد جذب شوند این در حالیست که دشمن هر لحظه در حال برنامه ریزی های انحرافی برای به انحراف کشیدن جوانان ما است.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به مهندسی فرهنگی در مساجد، تصریح کرد: هر کاری نیاز به مهندسی و طرح و برنامه دارد و به طور قطع کارهای فرهنگی نیاز به مهندسی دارد.

امام جمعه گرگان ادامه داد: مهمترین امتیازات رهبران، از جمله حضرت امام (ره) این بود که با زبان خود مردم با مردم حرف می زد.

آیت الله نورمفیدی در ادامه گفت: موفقیت یک رهبر یا پیامبر این است که زبان قومش را درک کند و با همان زبان با آنها حرف بزند.

وی با بیان اینکه ما باید رهبر جامعه را در مساجد تربیت کنیم، افزود: روحانیان و علما می توانند نقش فرهنگی مهمی را در مساجد ایفا کنند.