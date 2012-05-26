به گزارش خبرنگار مهر، در چند سال اخیر تعدد آژانس در این شهرستان به اوج خود رسیده بطوریکه در محدوده جغرافیایی حدود سه کیلومتری وجود چندین آژانس مشاهده می شود که غیر کارشناسی و قانونی است.

چندی است که مدیران آژانس های شبانه روزی درون شهری و مؤسسات اتومبیل کرایه شهرستان دامغان با مشکلات عدیده صنفی مواجه هستند و با پیگیری های متعدد و مراجعات زیاد به مسئولان امر، این مشکلات مرتفع نشده است.

در خصوص بیان برخی از مشکلات و کمبودهای صنفی مدیران و رانندگان آژانسها و مؤسسات اتومبیل کرایه درون شهری دامغان با آنها به گفتگو نشستیم.

تعدد آژانس های مسافری‌بری به اقتصاد تمامی این موسسات لطمه می زند



مهدی رضایی مدیریت آژانس مهدی با حدود 15 سال سابقه آژانس داری در این باره به خبرنگار مهر می گوید: از بدو واگذاری امتیاز بصورت آژانس و مؤسسه اتومبیل کرایه این اقدام کارشناسی شده نبوده است و سئوال اینجاست که شهرستان دامغان به چه تعداد آژانسهای درون شهری نیاز دارد.

وی می گوید: در خصوص واگذاری آژانس، قانون چه تعریفی دارد و به نظر بنده وجود تعدد آژانسها و مؤسسات اتومبیل کرایه در سطح شهر دامغان غیرکارشناسی می باشد و به اقتصاد تمامی آژانسها لطمه می زند.

حسن گلشنی مدیریت آژانس سفیر دامغان با حدود 14 سال سابقه کار نیز اظهار می دارد: یک سری نرخ نامه از سوی شورای اسلامی شهر دامغان برای سال های گذشته با محدودیت جغرافیایی 25 سال پیش صادر شده است که این نرخ نامه برای سالهای جدید با همان محدودیت جغرافیایی 25 سال پیش صادر شده است.

تفاوت سرویس های مرکز شهر از لحاظ کرایه و مسافت بیشتر از نرخ مصوب شورای شهر است



وی با بیان اینکه وسعت جغرافیایی شهرستان دامغان گسترش پیدا کرده است، اظهار داشت: نکته قابل توجه آنست که تفاوت سرویس های مرکز شهر از لحاظ فاصله ریالی و کیلومتری بیشتر از نرخ مصوب 5 الی 7 درصدی شورای شهر است.

گلشنی اضافه کرد: برای مثال مسیرهای ترمینال، پیام نور، راه آهن و شهرک های مسکن مهر و بیمارستان جدید ولایت بیش از 50 درصد تفاوت نرخ دارند که لحاظ نمی شود.

مدیر آژانس مهدی دامغان گفت: بر مبنای سال 90 محدوده شهری سرویسی 950 تومان و مسیرهای قید شده بالا سرویسی یک هزار و 50 تومان توسط شورای شهر منظور شده است که این اقدام غیرمنصفانه و ناعادلانه است.

آژانس های مسافربری باید زیر نظر یک اتحادیه صنفی اداره شوند



مرتضی سمیعی مدیریت آژانس کاج دامغان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: حدود 47 آژانس درون شهری در دامغان و حومه فعال هستند که یکسری از آن آژانس ها زیر نظر مجمع امورصنفی و بقیه زیر نظر شهرداری دامغان اداره می شوند.

وی تصریح کرد: اینگونه اداره کردن دو قطبی به ضرر تمامی آژانسها و مؤسسات اتومبیل کرایه است و موجب دوگانگی در تصمیم گیری ها می شود.

سمیعی ادامه داد: توسعه آژانسها و مؤسسات اتومبیل کرایه منوط به اداره شدن زیر نظر یک اتحادیه صنفی می باشد.

جابجایی مسافر توسط خودروهای شخصی فاقد مجوز قانونی است



حاج محمد معبادی مدیریت آژانس زمزم با 5 سال سابقه اظهار داشت: با توجه به اینکه ایستگاه راه آهن دامغان یکی از دروازه های ورودی این شهر از لحاظ ایاب و ذهاب قلمداد می شود اما تاکنون هیچ گونه اسمی و قیمتی در لیستهای نرخ گذاری شورای شهر قید نشده است.

وی تصریح کرد: حدود 80 درصد آژانسها در مرکز شهر و 20 درصد در حومه مستقر هستند و این 20 درصد از لحاظ نرخ مصوبی با 80 درصد برابرند که نهایت بی انصافی است.

معبادی افزود: در برخی از نقاط شهر رانندگان خودروهای شخصی فاقد مجوز قانونی و آرام آژانس و عدم تأیید صلاحیتشان اقدام به جابجایی مسافرین می کنند که این اقدام غیرقانونی بزرگترین ضربه به اقتصاد آژانسها و مؤسسات اتومبیل کرایه دامغان می زند.

یکی از رانندگان این آژانسها درباره مشکلات صنفی، گفت: رانندگان تاکسی های درون شهری خطی میدان امام-راه آهن و بالعکس بصورت دربستی و حتی با سوار کردن یک مسافر با کرایه بیشتر از آژانس اقدام به جابجایی مسافر می کنند که بی انصافی است و کرایه تاکسی های درون شهری برای برخی از مسیرها با محاسبه کورس بندی و دربستی از کرایه آژانس بیشتر است در حالیکه آژانس از خدمات لوکس بوده باید نرخ آن از تاکسی های درون شهری بیشتر باشد.

مسئولان هیچ گونه اقدامی در خصوص رفع مشکلات آژانس های دامغان انجام نداده اند



درپایان مهدی آبیار نماینده رانندگان و آژانسهای درون شهری دامغان به خبرنگار مهر گفت: در خصوص رفع مشکلات مطروحه بالا مکاتبات و نامه نگاری بیشماری با مسئولان امر صورت گرفته اما تا به الان بی نتیجه بوده است و هیچ گونه اقدام عملی در خصوص رفع این مشکلات صورت نپذیرفته است.

وی اضافه کرد: بنده به عنوان نماینده آژانسها از مسئولین امر خواستار توجه ویژه به خواسته های بحق و قانونی مدیران و رانندگان آژانسها و مؤسسات اتومبیل کرایه شهرستان دامغان هستم.

آبیار با بیان اینکه مبنای نرخ گذاری باید بر مبنای مسافت طی شده باشد، اظهار داشت: تجهیز خودروهای آژانسهای درون شهری به تاکسی متر مشکلات نرخی را مرتفع می کند.

این راننده دامغانی گفت: مرجع کارت سوخت برای واگذاری و جایگزین کارت برای رانندگان آژانسها مشخص نبوده و با توجه به فعالیت شبانه روزی و خدمات رسانی مطلوب، متأسفانه این افراد از تسهیلات بیمه ای برخوردار نیستند.



وی خاطر نشان کرد: مدیریت حمل و نقل کشور برای حمایت از رانندگان بخش حمل و نقل 105 بسته حمایتی را عنوان نمود که 3 بسته این طرح حمایتی اجراشده و از اجرای مابقی بسته ها خبری نیست.

می طلبد مسئولان امر به تمامی مشکلات و کمبودهای ذکر شده توجه ویژه نماید و درصدد رفع این معضلات برآیند.