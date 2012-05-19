احیای فرهنگ اسلامی از راهکارهای بنیادین توسعه حجاب در جامعه است

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیاده کردن آموزه های دینی و عینی کردن دستورالعملهای شریعت، وظیفه آحاد جامعه است اما در این میان سازمان فرهنگی حکومت دینی، وظیفه ای مضاعف به دوش می کشند و باید خط مشی کلی جامعه را بر اجتناب از رذایل اخلاقی، ترغیب جوانان به ازدواج بنا نهند.

وی اظهارداشت: عدم اهتمام به تقویت باورهای دینی و ارزشهای اخلاقی باعث می شود نسل جوان نسبت به ارزشها، بیگانه گشته و نسبت به اعتقادات دینی خود احساس حقارت کند و بن بست فکری در این باب خودباختگی به فرهنگ غرب را در پی دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: احیای ارزشهای اصیل اسلامی و فراخوانی زن مسلمان به تعقل، دریافتن ارزشها، آفریدن روح تعبد و تعهد نسبت به آن نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: با فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و تبلیغی می توان فضای اجتماعی جامعه را به سمتی هدایت کرد که افراد به صورت طبیعی و خودجوش به رعایت عفاف و حجاب رغبت پیدا کنند.

یاری همچنین اصلاح نظام الگوسازی را از دیگر راهکارهای بنیادین توسعه حجاب در جامعه دانست و افزود: مسئله الگو در اخلاق اسلامی و روان شناسی جایگاه مهمی دارد از اینرو قرآن کریم زنانی شایسته چون آسیه همسر فرعون و حضرت مریم (س) را معرفی و از آنان تجلیل کرده است.

وی گفت: طی کردن مسیر اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط می تواند فضای رغبت و میل به رعایت حجاب را فراهم کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان یادآورشد: به حس تنوع طلبی و مدگرایی جوانان باید توجه و متناسب با فرهنگ دینی، آداب محلی و منطقه ای آنان، الگوهای پوششی ارائه شود.