شکوه برنامه های ویژه سالگرد ارتحال امام و سوم خرداد نشانگر تعهد به انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم کسائیان در جلسه هماهنگی بزرگداشت سوم خرداد و سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) که شامگاه شنبه در محل فرمانداری نظرآباد تشکیل شد، با بیان اینکه شکوه برنامه های این ایام نشانگر تعهد ما به انقلاب است، اظهار داشت: اکنون وظیفه ما برگزاری شایسته و باشکوه این دو رویداد مهم است.

وی با بیان اینکه امروز دشمن از ابزارهای تبلیغاتی و شیو هایی نو برای ضربه به اسلام و انقلاب استفاده می کند، تاکید کرد: امروز باید بیش از هر زمان دیگر نسبت به خنثی کردن توطئه های دشمن هوشیار باشیم.

کسائیان با بیان اینکه امام راحل شخصیت بزرگ و منحصر به فردی بود، گفت: ملت ایران با تکیه بر همین شخصیت بزرگ توانست در انقلاب پیروز شود و صدای اسلام رال به گوش جهانیان برساند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم یادبود امام اظهار داشت: باید شخصیت بزرگ امام به جهانیان معرفی شود و برگزاری همین مراسم تاثیر به سزایی در رسیدم به این هدف دارد.



فرماندار نظرآباد در ادامه با اشاره به اهمیت بزرگداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: آزادسازی خرمشهر جز با رشادت رزمندگان و مقاومت مردم به دست نیامد و ملت ایران نشان داد که در راه میهن و اعتقاداتشان حاضر به هرنوع جانفشانی هستند.



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