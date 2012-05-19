غلامرضا دباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تردیدی نیست که سطح رقابت های کاراته قهرمانی آسیا سال به سال نسبت به دوره گذشته بالاتر می رود و لازم است تیمی قوی با بهترین نفرات را راهی این رقابت ها کنیم.



وی بیان کرد: به همین دلیل علاوه بر برنامه های مختلفی که در قالب انتخابی، تمرینات و اردوهای آماده سازی برای ملی پوشان حاضر در اردوی تیم ملی کاراته در نظر گرفته شده است، حضور در یک رقابت تدارکاتی بین المللی نیز می تواند موجب تقویت آمادگی ملی پوشان شود.



اعزام کاراته کاهای پنج وزن به مسابقات قهرمانی آسیا



مربی قمی تیم ملی کاراته در خصوص نحوه انتخاب ترکیب نهایی تیم ملی کاراته برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، ابراز داشت: نحوه حضور در تمرینات و نوع عملکرد آنها است که مشخص می کند کدام یک شانس اعزام به پیکارهای آسیایی را دارند.



وی عنوان کرد: در حال حاضر در هر وزن دو یا سه کاراته کا حضور دارند که در اوزان منهای 55، 60، 67، 76، 84 و به اضافه 84 کیلوگرم تمرین می کنند و با توجه به نوع عملکرد آنها در تمرینات، بهترین‌ها را گزینش می کنیم تا در مسابقات آسیایی ازبکستان شرکت کنند.



دباغیان یاد آور شد: در کاراته هر کسی جایگاه خاص خودش را دارد و نمی‌شود مقام‌های گذشتگان و افتخار آفرینی‌ آن‌ها را نادیده گرفت، زیرا به صورت طبیعی هر وزنی روزی دچار تغییر و تحول می‌شود و جوان‌ترها جای قدیمی ترها را می گیرند و این طبیعت ورزش قهرمانی است.



وی تصریح کرد: همانگون که روزی برادران روحانی تلاش کردند و جای عموزاده و کتیرایی و چهره های مطرحی همچون آنها را گرفتند، این چرخه‌ای است که همچنان ادامه یافته و قطعا روزی هم می‌رسد که نفرات جدید جایگزین همین ملی‌پوشان فعلی می شوند.



اعزام به جام بین المللی اندونزی پیش از حضور در مسابقات آسیایی



مربی قمی تیم ملی کاراته بزرگسالان تاکید کرد: کاراته رشته‌ای جوان پسند محسوب می شود و هر ورزشکاری هم تا زمانی که انگیزه بالایی داشته باشد می‌تواند در مسابقات مختلف مدال آوری کند، اما اگر انگیزه نداشته باشد قهرمانی برایش بسیار دشوار خواهد بود.



وی یاد آور شد: در حال حاضر در ترکیب تیم ملی کاراته نفرات جوان و خوبی داریم که با نظم و انضباط کار خود را انجام می‌دهند و یقینا نظمی که حبیب الله ناظریان در اردوها بر پا کرده قطعا باعث خواهد شد که تکنیک و تاکتیک هم به مرحله اجرا برسد.



دباغیان با بیان اینکه رقابت های بین المللی کاپ آزاد اندونزلی در نیمه اول تیرماه برگزار می شود، تصریح کرد: برای ارزیابی بهتر از ملی‌پوشان حاضر در اردوها در مسابقات کاراته اندونزی شرکت می‌کنیم، چرا که در مسابقات برون مرزی بهتر می‌توان آمادگی تیم را ارزیابی کرد.