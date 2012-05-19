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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۱۶

جام جهانی کشتی - روسیه/

گام بزرگ فرنگی کاران ایران برای قهرمانی/ تیم ملی ایران برابر روسیه پیروز شد

گام بزرگ فرنگی کاران ایران برای قهرمانی/ تیم ملی ایران برابر روسیه پیروز شد

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با کسب سومین پیروزی که برابر روسیه رقم خورد، گام بلندی برای قهرمانی در رقابتهای جام جهانی برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی که از صبح امروز شنبه در روسیه آغاز شد تیم ایران در دیدار سوم خود با نتیجه 4 بر 3 تیم روسیه میزبان رقابت‌ها را شکست داد. نتایج کشتی گیران ایران در این دیدار به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: حمید سوریان – نظیر مانکیف (1- صفر * 3- صفر * برنده ایران)
60 کیلوگرم: امید نوروزی- ایوان کویالاکوف (صفر- 1 * 2- صفر * 2- صفر * برنده ایران)
66 کیلوگرم: سعید عبدولی- میگران آروتونیان (1- صفر * صفر- 1 * صفر- 1 * برنده روسیه)
74 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا- امیل شریف‌الدین‌اف (صفر- 1 * صفر * 1 * برنده روسیه)
84 کیلوگرم: طالب نعمت‌پور- زائور کارژیف (صفر – 1 * 1- صفر * 1- صفر * برنده ایران)
96 کیلوگرم: داود گیل نیرنگ- نیکیتا ملنیکوف (صفر- 1 * صفر- 4 * برنده روسیه)
120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده- الکساندر آنوچین (1- صفر * 3- صفر *‌ برنده ایران)

 
تیم ایران تاکنون سه دیدار خود مقابل تیم‌های آذربایجان، بلاروس و روسیه را با نتایج 4- 3، 5-2 و 4- 3 شکست داده است و در تنها دیدار باقی‌مانده به مصاف تیم بلغارستان می‌رود.
کد مطلب 1606425

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