فعالیتهای صلح آمیز هسته ‌ای جمهوری اسلامی برآمده از باورهای دینی است

هادی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمهوری اسلامی صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته‌ ای را خط قرمز خود در حوزه تولید انرژی هسته‌ ای و بهره وریهای علمی، آموزشی و پزشکی می‌ داند و براساس فتوای امام راحل و مقام معظم رهبری انحراف از فعالیت صلح آمیز هسته ‌ای به سمت و سوی ساخت سلاح جنگی را ممنوع و حرام می ‌داند و در برابر هرگونه تحریک و تحرک غیرصلح آمیز با تمام توان می‌ ایستد.

وی اظهار داشت: ملت ایران آینده جمهوری اسلامی را در پرتو هوشمندی سیاسی و پایداری متکی بر خردورزی جستجو می‌ کنند و با عنایت خدا به آرزوهای بزرگ خود که تحقق آرمانهای دینی، ملی و رشد و توسعه همه جانبه است، دست می ‌یابند.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: علوم و فنون هسته ای جزو فناوریهای پیشرفته و برتر در عصر کنونی است، امروز تاثیر این علوم در گسترش دانش بشری، تسلط بر طبیعت، تامین رفاه و پیشرفت زندگی بشر غیر قابل تردید بوده و به درستی می توان آن را از عناصر و محور های اصلی توسعه پایدار و از عوامل مهم اقتدار یک کشور به شمار آورد.

وی در ادامه با بیان اینکه فناوری صلح آمیز هسته ای نقش مهمی در رشد صنعت، کشاورزی و پزشکی دارد، یادآورشد: استفاده از رادیو ایزوتوپها در تشخیص و درمان بیماریها، بکارگیری فناوری هسته ای در تولید برق و تولید مواد با خواص ویژه و همچنین تولید گونه های مقاوم محصولات کشاورزی نسبت به آفات و کم آبی، تنها شماری از استفادههای گوناگون این علوم در پزشکی، صنعت و کشاورزی است.