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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۳۱

با حضور جمعی از اندیشمندان/

پیش همایش قرآن و مستشرقان در قم برگزار شد

پیش همایش قرآن و مستشرقان در قم برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: پیش همایش قرآن و مستشرقان با حضور جمعی از اندیشمندان حوزه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مرادخانی ظهر شنبه در همایش قرآن و مستشرقان با اشاره به ضرورت برگزاری این همایش تاکید کرد: ایده برگزاری این همایش با توجه به رصد موضوعات قرآن شناسی توسط مستشرقان و اهمیت این مطالعات شکل گرفت.

وی ادامه داد: همایش اصلی قرآن و مستشرقان بهمن ماه در قم و با حضور اندیشمندانی از دیگر کشورها برگزار خواهد شد و این همایش پیش نشستی در راستای تبیین روشنتر موضوعات همایش است.

مرادخانی با بیان اینکه تاکنون 35 چکیده و 25 مقاله کامل به دبیرخانه رسیده است اضافه کرد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تا مهرماه تمدید شده و علاقمندان می توانند آثار خود را ارسال کنند.

دبیر علمی همایش بین‌المللی قرآن و مستشرقان همچنین از سفارش 40 مقاله به اندیشمندان خبر داد.

وی با اشاره به وجود بیش از 80 نماینده جامعه المصطفی(ص) در سراسر دنیا تصریح کرد: ارتباط این نمایندگیها با مراکز اسلام‌ پژوهی و غرب‌ پژوهی موجب ایجاد زمینه های جدید پژوهشی در زمینه قرآن و مستشرقان شده و می شود.

مرادخانی با تاکید بر شناخت بیشتر مطالعات قرآن پژوهی توسط غرب و ارتباط با چنین مراکزی در دیگر نقاط دنیا بیان داشت: مطالعات اسلام شناسی و قرآن پژوهی امروز در سراسر جهان و محافل علمی به صورت نظام مند در حال پیگیری است و ما باید فعالانه این مطالعات را رصد و خود را برای پاسخگویی به شبهات آماده کنیم.

وی با اشاره به سرمایه گذاری دشمنان برای ایجاد خدشه در حقانیت و الهی بودن قرآن اظهار داشت: مراکزی وجود دارند که با صرف هزینه‌ های زیاد در صدد اشکال وارد کردن به قرآن هستند و تحقیقات زیادی در این باره انجام داده و می دهند.

دبیر علمی همایش بین‌المللی قرآن و مستشرقان در خاتمه تأکید کرد: باید مراکز علمی کشور اعم از حوزه و دانشگاه دست به دست هم بدهند و خود را برای برخورد با این تحقیقات و پاسخگویی به آنها آماده کنند.
 

کد مطلب 1606428

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