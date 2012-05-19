پیش همایش قرآن و مستشرقان در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مرادخانی ظهر شنبه در همایش قرآن و مستشرقان با اشاره به ضرورت برگزاری این همایش تاکید کرد: ایده برگزاری این همایش با توجه به رصد موضوعات قرآن شناسی توسط مستشرقان و اهمیت این مطالعات شکل گرفت.



وی ادامه داد: همایش اصلی قرآن و مستشرقان بهمن ماه در قم و با حضور اندیشمندانی از دیگر کشورها برگزار خواهد شد و این همایش پیش نشستی در راستای تبیین روشنتر موضوعات همایش است.



مرادخانی با بیان اینکه تاکنون 35 چکیده و 25 مقاله کامل به دبیرخانه رسیده است اضافه کرد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تا مهرماه تمدید شده و علاقمندان می توانند آثار خود را ارسال کنند.



دبیر علمی همایش بین‌المللی قرآن و مستشرقان همچنین از سفارش 40 مقاله به اندیشمندان خبر داد.



وی با اشاره به وجود بیش از 80 نماینده جامعه المصطفی(ص) در سراسر دنیا تصریح کرد: ارتباط این نمایندگیها با مراکز اسلام‌ پژوهی و غرب‌ پژوهی موجب ایجاد زمینه های جدید پژوهشی در زمینه قرآن و مستشرقان شده و می شود.



مرادخانی با تاکید بر شناخت بیشتر مطالعات قرآن پژوهی توسط غرب و ارتباط با چنین مراکزی در دیگر نقاط دنیا بیان داشت: مطالعات اسلام شناسی و قرآن پژوهی امروز در سراسر جهان و محافل علمی به صورت نظام مند در حال پیگیری است و ما باید فعالانه این مطالعات را رصد و خود را برای پاسخگویی به شبهات آماده کنیم.



وی با اشاره به سرمایه گذاری دشمنان برای ایجاد خدشه در حقانیت و الهی بودن قرآن اظهار داشت: مراکزی وجود دارند که با صرف هزینه‌ های زیاد در صدد اشکال وارد کردن به قرآن هستند و تحقیقات زیادی در این باره انجام داده و می دهند.



دبیر علمی همایش بین‌المللی قرآن و مستشرقان در خاتمه تأکید کرد: باید مراکز علمی کشور اعم از حوزه و دانشگاه دست به دست هم بدهند و خود را برای برخورد با این تحقیقات و پاسخگویی به آنها آماده کنند.

