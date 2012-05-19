خیر اردبیلی ساخت 84 باب مدرسه را تعهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قرآن نویس عصر شنبه در سومین همایش خیران مدرسه ساز نمین گفت: مالک جعفرزاده مقدم خیر اردبیلی است که ساخت این تعداد مدرسه را به نیت 84 اسیر کربلا تقبل کرده اند.

وی با گرامیداشت یاد مرحوم علیپور خیر مدرسه ساز اردبیلی کشور اضافه کرد: پیش از این مرحوم علیپور 74 مدرسه به نیت 74 شهید کربلا در استان اردبیل ساخته بود.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان، اردبیل را پیشتاز مدرسه سازی در کشور عنوان کرد و یادآور شد: تاکنون خیران این استان 323 مدرسه در قالب هزار و 359 کلاس درس احداث و در اختیار آموزش و پرورش قرار داده اند.

وی از برگزاری جشن خیران مدرسه ساز با حضور روسای مجمع خیران 30 استان و خیران برجسته کشور در سرعین خبر داد افزود: در حال حاضر در تمام شهرهای استان اردبیل همایش خیران در حال برگزاری است و جمع‌بندی این همایشها در این جشن برگزار خواهد شد.



قرآن نویس تعهد خیران استان را در 13 جشنواره برگزار شده هزار و 500 میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: نیت خیر خیران ذخیره ارزشمندی برای جهان آخرت است که امید است جمع تازه‌ای از خیران به این کاروان بپیوندد.

وی همچنین از تعهد 12 میلیارد ریالی خیران مدرسه ساز نمین برای احداث مدرسه در این شهرستان طی سال جاری خبر داد.

دریتیم فرماندار نمین نیز در این جشنواره از راه اندازی واحد بین المللی دانشگاه نمین با 40 رشته در این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: با راه اندازی این واحد دانشگاهی شاهد پذیرش دانشجو از کشورهای دیگر خواهیم بود.

در پایان این همایش از خیرین مدرسه ساز استان تجلیل شد.