فتح خرمشهر سند اقتدار، ایثار و شجاعت رزمندگان اسلام است

رسول جلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آزادسازی خرمشهر نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس است، افزود: پاسداشت حماسه عظیم فتح خرمشهر و گرامیداشت یاد و خاطره حماسه آفرینان و شهیدان دوران پرافتخار دفاع مقدس وظیفه همه آحاد مردم است.

وی ادامه داد: ایمان، اخلاص، توکل، ولایت پذیری، همدلی و انسجام همراه با عنایات الهی رمز پیروزی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس بود.

" گیله سردار " به یاد سردار شهید خوش سیرت ساخته می شود

مدیر هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان از ساخت قطعه موسیقی " گیله سردار" با شعری اسماعیل محمد پور در استان خبرداد و افزود: این سرود با آهنگسازی شهاب آزادی وطن و صدای مهدی سیادتی، خواننده خوش صدای گیلانی، اجرا می شود.

محمود پورغلامی اظهارداشت: آزادی وطن در این قطعه موسیقی، از انواع سازهای زهی، کوبه ای، بادی و گروه کر، استفاده می کند.

وی پیش بینی کرد: موسیقی " گیله سردار" در اوایل تیر ماه سال جاری همزمان با سالروز شهادت شهید مهدی خوش سیرت، رونمایی شود.

برگزاری نمایشگاه عکس اسناد دفاع مقدس در رشت

مدیر روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان گفت: به مناسبت آزاد سازی خرمشهر نمایشگاه عکس اسناد دفاع مقدس گیلان در نگارخانه مارلیک مجتمع خاتم الانبیا (ص) رشت برگزار شد.

" انوش بهبودی " با اشاره به اینکه نمایشگاه مزبور شامل اسناد دفاع مقدس گیلان با موضوعات مختلف از آن دوران است، افزود: این اسناد از سوی مرکز اسناد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقس گیلان جمع آوری، طراحی و چاپ شده است.

وی اظهارداشت: این نمایشگاه از سی ام اردیبهشت تا چهارم خرداد ماه در نگارخانه مارلیک مجتمع خاتم الانبیا (ص) رشت صبحها از ساعت 9 تا 13 و عصرها 16 تا 20 برای بازدید علاقه مندان دایر است.

گیلان هشت هزار شهید و 22 هزار جانبازان تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.