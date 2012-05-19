400 هکتار از زمین های منابع طبیعی ساوجبلاغ به روستائیان بیکار واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن دهقان آزاد در نشست کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ که شامگاه شنبه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اعلام این خبر افزود: این بخش از اراضی منابع طبیعی شهرستان شناسایی شده است و در اختیار روستائیان بیکار قرار می گیرد.

وی با اشاره به 170 هزار هکتار منابع طبیعی در این شهرستان گفت: 400 هکتار از این زمینها برای ایجاد باغ، گلخانه و دیگر فعالیتهای کشاورزی واگذار می شود.

دهقان آزاد تعاونی های تشکیل شده از روستائیان یا فارغ التحصیلان کشاورزی بیکار را در اولویت دریافت این زمینها نام برد.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرماندار ساوجبلاغ تصریح کرد: استانداری البرز برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز این زمینها قول مساعد داده است.

وی همچنین از واگذاری 19 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای رونق واحد های تولیدی بخش کشاورزی در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد.



دهقان آزاد گفت: یک واحد کشتارگاه صنعتی، کارخانه تولید ماشین آلات کشاورزی و چهار گلخانه و دامداری برای دریافت این تسهیلات معرفی شده اند.