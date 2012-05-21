گلاب گیری در میمند تا 10 خردادماه ادامه دارد

محمد رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه بیان کرد: سطح زیر کشت گل محمدی در میمند حدود یک هزار و 100 هکتار بود اما طی چند سال گذشته به دلیل خشکسالی این میزان به حدود 600 تا 700 هکتار رسیده است.

وی افزود: گلاب گیری در میمند از اوایل اردیبشهت ماه آغاز شده و تا 10 خردادماه ادامه دارد.

رئیس اتحادیه گلاب گیران میمند اظهار داشت: وضعیت تولید گل محمدی در میمند در سال جاری افزایش داشته از این رو بر اساس بررسیهای اولیه به نظر می رسد که تولید عرقیات گلاب نیز با افزایش مواجه شود.

وی در ادامه پیرامون اینکه مخزنها همچنان از سال گذشته پر هستند، بیان کرد: با توجه به کاهش صادرات گلاب در سال گذشته و به دلیل پربودن مخزنها گلابهای جدید به گلابهایی که از گذشته باقی مانده اند اضافه شده و انتظار می رود که با حمایت مسئولان شاهد افزایش صادرات باشیم.

رئیسی در ادامه سخنان خود از صادرات بهارنارنج و عرقیات گیاهان دارویی به قمصر کاشان خبر داد و اظهار داشت: در سال جاری میزان زیادی از بهار نارنج و عرقیات دارویی به این شهر صادر شده که انتظار می رفت با حمایت مسئولان اقدام مناسبی در این رابطه انجام می شد.