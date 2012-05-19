ابوالفتوح همچنان در صدر / سقوط عمرو موسی به رده چهارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، جنبش مردمی نظارت بر انتخابات مصر اعلام کرد: پس از شمارش آرای صندوقها در 27 کشور، عبدالمنعم، ابوالفتوح همچنان پیشتاز است.

این جنبش بیان کرد: ابوالفتوح از مجموع 53928 آرای ماخوذه، 15907 رای و 39.50 درصد در رده اول، حمدین صباحی با 11365 رای و 21.07 درصد، دوم، محمد مرسی با 10603 رای و 19.66 درصد، سوم، عمرو موسی 10457 رای و 19.39 درصد، چهارم، احمد شفیق با 4574 رای و 8.48 درصد پنجم، سلیم العوا 536 رای و 1.03 درصد، ششم هستند.

جنبش مذکور افزود: در برخی کشورها از جمله عربستان سعودی نتایج نهایی هنوز اعلام نشده است.

از سوی دیگر بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از سوی فعالان و سازمانهای قبطی درباره اینکه مسیحی ها کدامیک از نامزدها را ترجیح می دهند. احمد شفیق با 70 درصد، عمرو موسی 16 درصد و حمدین صباحی با 13 درصد به ترتیب انتخاب قبطی ها هستند.



از سوی دیگر نتایج آرای ماخوذه از مصریهای مقیم قطر حکایت از پیشتازی ابوالفتوح با 6 هزار و 134 دارد و پس از وی، محمد مرسی و حمدین صباحی قرار دارند.