  1. بین الملل
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۰۳

آخرین نتایج انتخابات مصر/

ابوالفتوح همچنان در صدر / سقوط عمرو موسی به رده چهارم

ابوالفتوح همچنان در صدر / سقوط عمرو موسی به رده چهارم

بر اساس گزارش گروه ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری مصر، عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد اسلامگرا همچنان پیشتاز نتایج خارج از کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، جنبش مردمی نظارت بر انتخابات مصر اعلام کرد: پس از شمارش آرای صندوقها در 27 کشور، عبدالمنعم، ابوالفتوح همچنان پیشتاز است.

این جنبش بیان کرد: ابوالفتوح از مجموع 53928 آرای ماخوذه، 15907 رای و 39.50 درصد در رده اول، حمدین صباحی با 11365 رای و 21.07 درصد، دوم، محمد مرسی با 10603 رای و 19.66 درصد، سوم، عمرو موسی 10457 رای و 19.39 درصد، چهارم، احمد شفیق با 4574 رای و 8.48 درصد پنجم، سلیم العوا 536 رای و 1.03 درصد، ششم هستند.

جنبش مذکور افزود: در برخی کشورها از جمله عربستان سعودی نتایج نهایی هنوز اعلام نشده است.

از سوی دیگر بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از سوی فعالان و سازمانهای قبطی درباره اینکه مسیحی ها کدامیک از نامزدها را ترجیح می دهند. احمد شفیق با 70 درصد، عمرو موسی 16 درصد و حمدین صباحی با 13 درصد به ترتیب انتخاب قبطی ها هستند.

از سوی دیگر نتایج آرای ماخوذه از مصریهای مقیم قطر حکایت از پیشتازی ابوالفتوح با 6 هزار و 134 دارد و پس از وی، محمد مرسی و حمدین صباحی قرار  دارند.

کد مطلب 1606457

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