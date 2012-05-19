مهمترین اخبار کوتاه ورزشی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم جودو نابینایان و کم بینایان خراسان رضوی به مقام اول تیمی مسابقات قهرمانی کشور دست یافت.

این مسابقات که به مدت 3 روز در استان خوزستان برگزار شد ورزشکاران خراسان رضوی توانستند با کسب 3 مدال طلا، یک نقره و یک برنز به مقام اول تیمی این مسابقات دست یابند.

در این مسابقات در اوزان 60، 90 و 100 کیلوگرم به ترتیب حامد علیزاده، رضا غلامی و رضا عابد هر 3 به مقام اول این مسابقات دست یافتند، در وزن 73 کیلوگرم عباس حیدری دوم شد و در وزن 81 کیلوگرم حسین الفی به مقام سوم این مسابقات رسید.

برگزاری مسابقات کشتی با چوخه در فریمان

اولین دوره مسابقات کشتی با چوخه یادواره شهید مطهری با حضور 120 چوخه کار از 7 شهرستان استان در شهرستان فریمان برگزار شد.

این مسابقات با حضور 120 چوخه کار مطرح از شهرستان های اسفراین، چناران، تربت جام، سرخس، درگز، مشهد و فریمان در اوزان 70، 80، 90 و 90+ در محل سالن شهید مطهری فریمان برگزار شد.

در این مسابقات در وزن 70 کیلوگرم ابراهیم ولیان از اسفراین، در وزن های 80 کیلوگرم و 90 کیلوگرم به ترتیب سیدعلی شاکری و سید احمد قاضی نژاد، هر 2 از شهرستان فریمان و در وزن 90+ کیلوگرم کامران رستمی از تربت جام به مقام اول اوزان خود دست یافتند.

در رده بندی تیمی نیز تیم خوب فریمان اول شد، تیم تربت جام به مقام دوم رسید و تیم اسفراین مقام سوم این مسابقات را از آن خود کرد.

برگزاری مسابقه اتومبیل رانی در مشهد

مسابقه بزرگ اتومبیلرانی سرعت در پیست مجموعه ورزشی ثامن الائمه استان به پایان رسید.

مسابقه بزرگ اتومبیلرانی سرعت به همت هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان با حضور مسئولین و 6 هزار تماشاگر برگزار شد.

این مسابقات در 7 کلاس پژو و پراید حرفه ای، پژو و پراید آماتور، آزاد، GT و ماسل به مدت زمان 4 ساعت انجام شد.

در کلاس پراید آماتور جواد زرنگ، حسام کامیابی و پوریا تقی زاده به مقام های اول تا سوم دست یافتند، در کلاس پراید حرفه ای مجتبی مداوی، محمد عرب زاده و فرنود شعرباف نیز به مقام های اول تا سوم رسیدند.

در کلاس پژو حرفه ای کنعان کامران فر اول شد، وحید اعزازی به مقام دوم رسید و مهدی نیازی سوم شد.

پایان آزمون دختران ژیمناست

نایب رئیس هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی از پایان آزمون سطح بندی ورزشکاران دختر استان خبر داد.

شمسی شجاعی گفت: اولین دوره آزمون سطح بندی سال 91 در رده های سنی زیر 7 سال، زیر9 سال و زیر 11 سال با شرکت 239 ورزشکار از شهرستان های مشهد، نیشابور، قوچان، سرخس و تایباد در محل سالن ژیمناستیک شهید شمس حجتی و استاد علی یزداد با حضور مسئولان ورزشی استان برگزار گردید.

از برگزیدگان این آزمون که در طی 2 روز پایانی هفته گذشته با حضور 10 داور استان انجام گرفت، برای شرکت در مسابقات کشوری دعوت خواهند شد.

وی برگزاری این آزمون ها را لازمه پیشرفت ورزش ژیمناستیک دانست و گفت: استعدادیابی در این حوزه موجب تضمین آینده این ورزش و ارتقاء سطح کمی و کیفی ورزش ژیمناستیک در استان خواهد شد.