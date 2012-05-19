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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۱۴

جام جهانی کشتی - روسیه/

تیم ملی کشتی فرنگی ایران فینالیست شد/ مبارزه با ترکیه برای قهرمانی

تیم ملی کشتی فرنگی ایران فینالیست شد/ مبارزه با ترکیه برای قهرمانی

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با پیروزی برابر بلغارستان به چهارمین برد خود در رقابتهای جام جهانی دست پیدا کرد تا با اقتدار راهی دیدار فینال شود. شاگردان محمد بنا برای کسب عنوان قهرمانی جهان باید عصر یکشنبه به مصاف تیم ملی ترکیه بروند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار چهارم و پایانی مرحله مقدماتی جام جهانی کشتی فرنگی که شامگاه امروز شنبه در شهر سارانسک روسیه برگزار شد تیم ملی کشتی فرنگی ایران با نتیجه 6 بر یک بلغارستان را شکست داد تا عصر فردا یکشنبه برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف تیم ترکیه برود. نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: حمید سوریان – پتکوف ونکوف (3- 1 * 1- صفر * برنده ایران)
60 کیلوگرم: امید نوروزی- رومن ساوچف (1- صفر * 1- صفر * برنده ایران)
66 کیلوگرم: علی محمدی- پلامن پتروف (3- 3 * 1- صفر * 1- صفر * برنده ایران)
74 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا- دیمیتروف یانکیف (1- صفر * 2- 3 * صفر- 1 * برنده بلغارستان)
84 کیلوگرم: طالب نعمت پور- نیکولای بایرایکوف (بلغارستان حاضر نشد- برنده ایران)
96 کیلوگرم: داود گیل نیرنگ – ایوانف دینچف (2- صفر * 2- صفر * برنده ایران)
120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده- نیکولوف دیمیتروف (2- صفر * 1- صفر * برنده ایران)
 
تیم ملی کشتی فرنگی ایران که برای دفاع از عنوان قهرمانی راهی رقابتهای جام جهانی شده بود در سه دیدار قبلی خود برابر تیم های آذربایجان، بلاروس و روسیه به پیروزی رسیده بود تا با برتری برابر بلغارستان راهی دیدار فینال شود. کشتی گیران کشورمان برای کسب عنوان قهرمانی باید به مصاف ترکیه بروند.
کد مطلب 1606485

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