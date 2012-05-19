تیم ملی کشتی فرنگی ایران فینالیست شد/ مبارزه با ترکیه برای قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار چهارم و پایانی مرحله مقدماتی جام جهانی کشتی فرنگی که شامگاه امروز شنبه در شهر سارانسک روسیه برگزار شد تیم ملی کشتی فرنگی ایران با نتیجه 6 بر یک بلغارستان را شکست داد تا عصر فردا یکشنبه برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف تیم ترکیه برود. نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: حمید سوریان – پتکوف ونکوف (3- 1 * 1- صفر * برنده ایران)

60 کیلوگرم: امید نوروزی- رومن ساوچف (1- صفر * 1- صفر * برنده ایران)

66 کیلوگرم: علی محمدی- پلامن پتروف (3- 3 * 1- صفر * 1- صفر * برنده ایران)

74 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا- دیمیتروف یانکیف (1- صفر * 2- 3 * صفر- 1 * برنده بلغارستان)

84 کیلوگرم: طالب نعمت پور- نیکولای بایرایکوف (بلغارستان حاضر نشد- برنده ایران)

96 کیلوگرم: داود گیل نیرنگ – ایوانف دینچف (2- صفر * 2- صفر * برنده ایران)

120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده- نیکولوف دیمیتروف (2- صفر * 1- صفر * برنده ایران)