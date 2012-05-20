به گزارش خبرنگارمهر،"محمدرضا بایرامی" درجلسه نقد کتاب" برخورد نزدیک" شامگاه شنبه مطالبی کوتاه درباره نوشتن عنوان کرد و گفت:"نوشتن از همه کارها سخت تراست و نوشتن داستان کوتاه به مراتب از آن سخت ترخواهدبود."

این رمان نویس متبحر که اینک در قلمرو داستان کوتاه پا گذاشته است،در توصیه به نویسندگان تازه کار افزود: تا وقتی که می توانید داستان کوتاه بنویسید، زیرا نوشتن رمان نوعی وادادن است.

وی درادامه این جلسه نقد با مرورخاطرات خود درپاسخ به سوال منتقدان درباره الهام ازسوژه های نوشتن عنوان کرد: در بسیاری از داستان هایم ردی از تجربه به نحو غلیظی مشهوداست و برخی ازنوشته های دیگرم نیز فرا مکانی است.

بایرامی در بخش دیگری به انتقاد از درنیامدن برخی از کلمات وواژه های بومی در نوشته هایش نیز گفت:" نوشتن و دیالوگ یک قرارداد است"، اگر هر لهجه و گویش در هر منطقه برای همه پذیرفته شده باشد در نوشتن نیز مورد پذیرش قرار می گیرد، مگر آنکه نویسنده تبحر این کاررا نداشته باشد.

وی درباره برخی دیالوگ های روستایی وغیربومی نیز افزود: در این دیالوگ ها نیز به قصد این کار را انجام داده ام و برخی واژه ها را به کاربردم.

بایرامی عنوان کرد: دراین بین ممکن است این قرارداد خوب بسته نشده باشد و من دراین امر موفق نبوده ام که برای مخاطب سوال ایجاد می کند.

نویسنده داستان های روستایی در ادامه نقد کتاب اخیرخودکه به تازگی به چاپ رسیده نوع نگاهش در نویسندگی را با کتاب "سپیدار" مشهود دانست وگفت: نوع نگاهم در نویسندگی با کتاب " سپیدار" بیشترخودنمایی می کنند و به بیان واقعیت های تلخی اشاره دارد که همواره در آن شرارت پیروز می شود.

علاقمندان به داستان های روستایی ودفاع مقدس که با دوران نوجوانی هم سروکاردارد می توانند آثاراین نویسنده در کتاب های به کوه مرا صدا زد (رمان) ، بر لبۀ پرتگاه (رمان) ، بعد از کشتار (مجموعه داستان) ، رعد یک بار غرید (داستان)، دود پشت تپه (رمان نوجوانان) ، عقاب های تپۀ60 (رمان نوجوانان) ، دشت شقایق ها (خاطرۀ ادبی) ، هفت روز آخر (خاطرۀ ادبی) ، به کشتی نشسته (داستان) ، به دنبال صدای او (مجموعه داستان) ، عبور از کویر (داستان) ، همراهان (مجموعه داستان) ، دره پلنگهاو... مطالعه کنند.