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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۲:۰۶

جعفری:

86 واحد مسکن برای نیازمندان در گنبدکاووس در دست ساخت است

86 واحد مسکن برای نیازمندان در گنبدکاووس در دست ساخت است

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد گنبدکاووس گفت: 86 واحد مسکن برای نیازمندان تحت پوشش در گنبد و 16 واحد در اینچه برون در دست ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری عصر شنبه در شورای مسکن شهرستان افزود: 60 تا 70 درصد اجرای این طرح انجام شده و تا سه سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: همچنین 55 واحد در سایت تقی آباد و پیرحاجی در دست ساخت است که هفت میلیون تومان سهم آورده متقاضیان از سوی این نهاد به حساب مسکن واریز شده است و یک میلیون تومان نیز متقاضی واریز کرده است.

وی عنوان کرد: در بحث مسکن روستایی، 68 مورد به بانک معرفی شده و تسهیلات را دریافت کردند و 208 مورد نیز در مرحله معرفی به بانک هستند.

جعفری گفت: خوشبختانه هزینه انشعاب گاز، آب و برق برای نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد رایگان است.

رئیس کمیته امداد گنبدکاووس گفت: تاکنون برای هزینه انشعاب آب، برق و گاز 186 واحد مسکن مددجویان کمک صورت گرفته است.

وی افزود: در بخش بهداشت کمی مشکل داریم و امیدواریم در این بخش حمایت شود.

کد مطلب 1606508

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