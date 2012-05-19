86 واحد مسکن برای نیازمندان در گنبدکاووس در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری عصر شنبه در شورای مسکن شهرستان افزود: 60 تا 70 درصد اجرای این طرح انجام شده و تا سه سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: همچنین 55 واحد در سایت تقی آباد و پیرحاجی در دست ساخت است که هفت میلیون تومان سهم آورده متقاضیان از سوی این نهاد به حساب مسکن واریز شده است و یک میلیون تومان نیز متقاضی واریز کرده است.

وی عنوان کرد: در بحث مسکن روستایی، 68 مورد به بانک معرفی شده و تسهیلات را دریافت کردند و 208 مورد نیز در مرحله معرفی به بانک هستند.

جعفری گفت: خوشبختانه هزینه انشعاب گاز، آب و برق برای نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد رایگان است.

رئیس کمیته امداد گنبدکاووس گفت: تاکنون برای هزینه انشعاب آب، برق و گاز 186 واحد مسکن مددجویان کمک صورت گرفته است.

وی افزود: در بخش بهداشت کمی مشکل داریم و امیدواریم در این بخش حمایت شود.