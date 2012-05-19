افزایش زمان پخش برنامه های شبکه لرستان/ افلاک 20 ساعته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای برنامه های توسعه فرهنگی استان لرستان و کمک به شتاب بیشتر چرخه توسعه استان و ضرورت بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت بی بدیل رسانه ملی و رسانه استانی همکاران این مرکز با حمایتها و مساعدتهای مسئولان سازمان صدا و سیما و مسئولان استان از جمله استاندار لرستان توانستند ظرف کمتر از مدت شش ماه تمام مقدمات این رخداد ارزشمند فرهنگی را فراهم کرده و ساعات پخش شبکه افلاک را به میزان تقریبی 20 ساعت در شبانه روز برسانند.

با این تفاسیر از این پس برنامه های شبکه افلاک هر روز از ساعت 8 صبح شروع شده و تا ساعت 3 نیمه شب ادامه پیدا خواهند کرد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان در این رابطه به مهر گفت: عمده ترین تغییرات ایجاد شده در کنداکتور پخش روزانه شامل پخش برنامه جدید صبحگاهی از ساعت 8 تا 10 صبح و پخش برنامه زنده خانواده بعد از اذان ظهر به صورت سه روز در هفته و سه روز دیگر به صورت بازپخش است.

فتاح کمری ادامه داد: از دیگر برنامه های پیش بینی شده پخش روزانه یک سریال و یک فیلم سینمایی تلویزیونی همراه با تکرار آن، پخش روزانه مستندهای طبیعت و توانمندیهای استان در عرصه های مختلف، افزایش زمان و تعداد برنامه های جوان، خانواده و زنده شبانه، اضافه شدن یک بخش خبری تلویزیونی صبحگاهی به بخش های سه گانه خبری و یک برنامه ویژه فرهنگ و هنر استان در کنار برنامه های قبلی است.

وی تصریح کرد: با این تفاسیر به طور تقریبی 6 ساعت به جمع تولیدات این مرکز در طول روز اضافه خواهد شد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان یادآور شد: دستگاههای اجرایی استان، شرکت ها، سازمانها و در مجموع بخش خصوصی استان می توانند از این ظرفیت مطلوب برای معرفی دستاوردها، توفیقات و استعدادهای استان در بخش های مختلف نهایت بهره برداری را ببرند و به اثر گذاری هر چه بیشتر برنامه های تلویزیونی کمک کنند.

کمری بیان داشت: هنر مندان و مردم استان می توانند نظرات و ایده های خلاق خود را برای برنامه ریزی اثر گذار در حوزه تولید و پخش برنامه به صورت روزانه هم از طریق شماره تلفنهای 162 و 3208004-3208003 و پایگاه اطلاع رسانی صدا و سیمای مرکز لرستان به نشانی lorestan.irib.ir به این مرکز منتقل کنند.

وی با تاکید بر اینکه صدا و سیمای استان لرستان این توانمندی را دارد که میزان پخش برنامه های خود را به 24 ساعت نیز افزایش دهد، عنوان کرد: برنامه ریزی کاملی را برای افزایش برنامه های شبکه افلاک به 24 ساعت انجام داده ایم.

کمری با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان ساعت پخش برنامه های تلویزیونی در صدا و سیمای استان لرستان 14 ساعت است، تصریح کرد: همچنین میزان ساعت پخش برنامه در رادیوی لرستان نیز 16 ساعت است.