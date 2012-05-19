به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مونیخ آلمان، دیدار فینال رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا بین تیم های فوتبال چلسی و بایرن مونیخ حواشی داشت که در زیر می خوانید:

* ورزشگاه آلیانتس آره نا که میزبان برگزاری این دیدار است 62 هزار و 500 نفر گنجایش دارد که تمام بلیت های این بازی از مدتها قبل به فروش رفته بود.

* ایستگاه های مترو مونیخ شاهد حضور پرشور هواداران بایرن بود و آنها با ابزار و ادوات تشویق به تشویق بازیکنان تیم خود پرداختند و فضای شهر را دگرگون کردند.

* در نقاط مختلف شهر اکثرا هواداران بایرن دیده می شدند و به ندرت افرادی با پیراهن چلسی دیده می شدند که اکثر انگلیسی و یا از شرق آسیا بودند.

* در مسیر منتهی به ورزشگاه آلیانس آره نا افراد زیادی دیده می شدند که با پلاکاردی در دست که بر روی آن نوشته شده بود" بلیت نیاز دارم" در فاصله چند ساعت مانده به این بازی حساس به دنبال بلیت بازی بودند.

* دلالان هم بلیت این بازی را با قیمت های 2000 تا 2500 یورو به مشتریان پیشنهاد می دادند اما آنها ترجیح می دادند این بلیت را با قیمتی کمتر تهیه کنند.

* هر چه زمان بازی نزدیک تر می شد قمیت بلیت های بازار سیاه نیز کاهش پیدا می کرد.

* در فاصله یک ساعت مانده به آغاز این دیدار بخش زیادی از ورزشگاه خالی بود اما تماشاگران در حال ورود به آلیانتس بودند.

* هواداران چلسی و بایرن شهر مونیخ را تحت تاثیر حضور پرشور خود قرارداده بودند و با تشویق های خود آرامش را از شهر گرفته بودند.