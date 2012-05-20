به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا مهنام شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: در ماه‌های گذشته نمی‌خواستیم با بیان حقایق جو استان را به هم بریزیم اما اکنون مجبور هستیم که این مسائل را رسانه‌ای کنیم.

استاندار در یکی دو سال گذشته احتیاط کرد

مهنام در صحبت‌های آغازین خود به تندی علیه مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان انتقاد کرد و به اعتقاد او خدابخش اصلا به معنای واقعی فعالیت چندانی نداشته است.

او صحبت‌هایش را اینگونه آغاز کرد: استاندار در چند ماه گذشته احتیاط می‌کرد و نمی‌خواست خیلی مسائل را رسانه‌ای کند اما فشارهای بسیار باعث شد که ما مجبور شویم این حرف‌ها را بر زبان آوریم. شاید مردم اصفهان سئوالات بسیاری در مورد مسائل مختلف ورزش داشته باشند اما ما تا کی باید پاسخگوی مردم باشیم و سکوت کنیم و مسائلی را بر زبان نیاوریم به همین دلیل استاندار از من خواست خیلی از مسائل را رسانه‌ای کنم.

وی در مورد شایعات برکناری مدیرکل تربیت بدنی اینگونه ادامه داد: ارتباط استاندار اصفهان با وزیر ورزش بسیار خوب است و به همین دلیل زمان انتخاب او به شدت خوشحال بودیم چون امیدوار بودیم از این طریق سودی به ورزش استان برسانیم اما متاسفانه وزیر ورزش آنگونه که باید برای اصفهان دغدغه نگذاشت و استاندار انتظار داشت وزیر ورزش به جای یک سفر نیم‌ساعته به اصفهان، وقت بیشتری را به اصفهان اختصاص می‌داد.

خدابخش بدون هماهنگی استاندار،‌مدیرکل تربیت بدنی شد

مشاور ورزشی استاندار اصفهان در مورد انتخاب رشید خدابخش به مدیرکلی تربیت بدنی اصفهان گفت: باید بگویم رشید خدابخش به دلیل بازنشستگی غلامرضا شیران و در شرایط حساس و اضطراری به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان انتخاب شد وگرنه عملکرد ایشان در چهارمحال و بختیاری، ‌ارومیه و فارس برای همه روشن بود. حتی می‌گویم که او بدون هماهنگی با استاندار و اطلاع او به این سمت انتخاب شود و رشید خدابخش انتخاب استاندار اصفهان برای مدیرکلی تربیت بدنی اصفهان نبود.

وی با اشاره به حمایت‌های نمایندگان مجلس از مدیرکل تربیت بدنی بیان داشت: متاسفانه توصیه بقیه دوستان و برخی نمایندگان مجلس در این زمینه باعث شد که خدابخش مدیرکل تربیت بدنی اصفهان شود. باید بگویم فشار نماینده‌های استان برای حضور خدابخش در این استان بی‌تاثیر نبود.

برنامه‌های خدابخش هرگز عملی نشد

مهنام تصریح کرد: متاسفانه مدیرکل تربیت بدنی در ابتدا پیشنهادات و برنامه‌هایی در قالب برنامه‌های راهبردی ارائه کرد و از ابتدا تا انتهای سال 89 در مورد برنامه‌ها صحبت کرد و این برنامه‌ها کاربرد عملی نداشت اما توقع این بود که حداقل در سال بعدی فعالیت‌های او اجرایی شود که این مسئله هم رخ نداد. متاسفانه در استانی که باشگاه‌های بزرگی دارد و در ورزش قهرمانی حرف اول را می‌زند، باشگاه‌های حرفه‌ای از فعالیت مدیرکل تربیت بدنی مورد آسیب قرار گرفتند.

استاندار اصفهان اصلا از عملکرد خدابخش راضی نیست

وی ادامه داد: استان اصفهان در مسابقات آسیایی گوانگ‌جو از 21 مدال طلای آسیایی پنج مدال طلا گرفت که این مدال‌ها به لطف تلاش‌های شیران مدیرکل سابق بود اما خدابخش حتی قهرمانان و مدال‌آوران این رقابت‌ها را مورد بی‌مهری قرار داد و همین مسائل باعث شده که استاندار بارها به صورت صریح عدم رضایت خود را از عملکرد اداره‌کل تربیت بدنی استان اعلام کند. ذاکراصفهانی بارها با وزیر ورزش در این زمینه مذاکره کرده و با وجود حمایت یکی از نمایندگان استان از خدابخش، تلاش می‌کند که در روزهای آینده شخص اصلح‌تر از خدابخش را جایگزین او کند. از نمایندگان مجلس هم می‌خواهم که مصالح استان را به مصلحت شخصی خود ترجیح دهند و آن را در نظر بگیرند.

خدابخش استاندار را متهم به بی‌اطلاعی می‌کرد

مشاور ورزشی استاندار اصفهان تصریح کرد: متاسفانه در ماه‌های گذشته هجمه‌های زیادی از نارضایتی از عملکرد مدیرکل تربیت بدنی استان به وجود آمده و کسانی به هیئتهای ورزشی استان راه یافته‌اند افرادی بوده‌اند که در راستای خدابخش هستند نه کسانی که به سود ورزش استان هستند. استاندار طی دو سال گذشته تذکرات زیادی به مدیرکل ورزش استان داده و چندین مرتبه به وزارت ورزش و سازمان تربیت بدنی مذاکره کرده و تذکرات لازم را به اطلاع وزیر می‌رساند اما خدابخش همیشه استاندار را به بی‌اطلاعی متهم می‌کرد و در پاسخ شخص اول استان عنوان می‌کرد که شما اطلاعات کافی ندارید.

وی گفت: هیئتهای ورزشی ما هم‌اکنون توسط انسان‌های زحمت‌کشی اداره می‌شود اما بسیاری از روسای این هیئتها از ترس برکناری یا عدم حمایت مدیرکل از آنها سکوت اختیار کرده‌اند و همین مسئله درد استان است.

شش ماه است که به دنبال تغییر مدیرکل هستیم

مهنام در پاسخ به این سئوال که چرا استاندار اینقدر دیر این حرف‌ها را بر زبان آورده، بیان داشت: استاندار اصفهان شش ماه قبل به این نتیجه رسید که تغییر مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان باید صورت گیرد اما وزیر ورزش به دلیل بحث انتخابات از ما خواستند که در زمان انتخابات هیچ مدیری تغییر نکند و استاندار تنها می‌توانست بازخورد مطالبات استان را به وزیر ورزش بدهد و نمی‌توانست در این زمینه شخصا اقدام کند. باید بگویم متاسفانه مدیران سازمان تربیت بدنی در سال 89 تنها یک روز قبل از معارفه، استاندار را در جریان گذاشتند اما با این وجود ذاکر به من گفت که من کاری به گذشته افراد ندارم و کسانی خدابخش را معرفی کرده‌اند که کارشان خیر است و به همین دلیل از او حمایت کرد.

وی تصریح کرد: همه می‌دانند که استاندار شدیدا از مدیرکل تربیت بدنی حمایت کرد و به او عزت داد و در جایی که هجمه شدید مخالفان علیه او وجود داشت، استاندار به شدت از او حمایت کرد اما خدابخش پاسخ حمایت‌ها را نداد و به مطالبات مردم در زمینه ورزش پاسخ داده نشد.

مشاور ورزشی استاندار اصفهان ادامه داد : امیدواریم کسی که بزودی به عنوان مدیرکل جدید تربیت بدنی استان اصفهان انتخاب می‌شود، دغدغه اصفهان و اصفهانی داشته باشد چون شرایط کنونی اداره‌کل تربیت بدنی استان اصفهان اصلا این مسئله را نشان نمی‌دهد.

کار ورزشگاه نقش‌جهان از زمان خدابخش متوقف شد

مهنام در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع ورزشگاه نقش‌جهان پرداخت و مواضع استاندار اصفهان را در این زمینه رسانه‌ای کرد. او در مورد وضعیت ساخت ورزشگاه نقش‌جهان اضافه کرد: تا اردیبهشت سال 89 کار ساخت ورزشگاه نقش‌جهان هرچند کند، انجام می‌شد و حداقل دلمان خوش بود که چند کارگر در ورزشگاه حضور داشتند. اما از اردیبهشت سال 89 و زمان آغاز مسئولیت خدابخش، ‌کار کاملا متوقف شد.

وی گفت: پس از آن چندین کارگروه تشکیل شد و بعد از برگزاری جلسات مختلف، ‌پیمانکار قبلی ورزشگاه نقش‌جهان خلع ید شد و توافقنامه‌ای بین استانداری و شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور برای تفویض مدیریت ورزشگاه به استان اصفهان تنظیم شد اما درست زمانیکه این توافقنامه امضای سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی را کم داشت و حتی با وجودیکه استاندار تایید سعیدلو را برای امضای این توافق نامه گرفت، کار تفویض مدیریت این ورزشگاه به یک باره متوقف شد‌، ‌اول قرار بود در زمان کوتاهی این نامه امضا شود اما بعد امضا نزدیک به شش ماه طول کشید و در پروسه تبدیل سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت.

مشاور ورزشی استاندار اصفهان تصریح کرد: در این پروسه استاندار حتی با دکتر سقائیان‌نژاد شهردار اصفهان صحبت کرد و مدیریت شهری آماده بود ورزشگاه را در زمان شش ماه به بهره‌برداری برساند، با چندین پیمانکار و دو شرکت فولاد مبارکه و ذوب‌آهن هم وارد صحبت شده بود و قرار بود به محض تحویل به اصفهان، ورزشگاه را در زمان کوتاهی به سرانجام برسانیم. حتی قرار بود اسفند 89 خدمات شهری شهرداری، درخت‌کاری فضای اطراف ورزشگاه را انجام دهد اما حیف که این پروژه به اصفهان منتقل نشد.

وی اضافه کرد: این مطلب را به صورت غیر رسمی شنیدیم که مدیران اداره ورزش و جوانان استان برای باقی ماندن در پست خود پیش وزارت ورزش به آنها گفتند خیلی زشت است که بعدها بگویند سازمان نتوانست ورزشگاه نقش‌جهان را آماده بهره‌برداری کند و همین مسئله باعث شد که مدیریت ورزشگاه نقش‌جهان به اصفهان نیاید.

مهنام اظهار داشت: متاسفانه پیمانکاری برای ورزشگاه نقش‌جهان انتخاب شده و مبلغی برای این ساخت این ورزشگاه پیشنهاد داده شده که همه عنوان می‌کنند ساخت ورزشگاه نقش‌جهان با این مبلغ در این زمان اصلا ممکن نیست. البته دلخوشی استاندار اصفهان حضور آقای محرابیان در اصفهان و انتخاب ورزشگاه نقش‌جهان به عنوان پروژه مهر ماندگار است و امیدواریم این مسئله انجام شود.

همه کارهای فروش باشگاه سپاهان انجام شده بود

وی با انتقاد از وضعیت ابتدای فصل باشگاه سپاهان گفت: سال گذشته باشگاه سپاهان دچار بحران شد و مشکلاتی برای این باشگاه بوجود آمد، درست است که سپاهان طی سال‌های گذشته، 10 سال پرچم افتخار ورزش اصفهان را به دوش می‌کشید اما مدیران این باشگاه در این مدت یک پرچم ضد افتخار هم بالای سر بردند و آن بالا رفتن و گران شدن مبلغ قرارداد بازیکنان فوتبال بود.

مشاور ورزشی استاندار اصفهان ادامه داد: اگرچه این مسئله در دیدگاه حرفه‌ای صحیح به نظر می‌رسد اما سال گذشته ما با مشکلی قانونی برای همه باشگاه‌ها مواجه شدیم و مدیریت آن زمان شرکت فولاد مبارکه نمی‌توانست در فوتبال هزینه کند و کار به جایی کشید که قرار شد شرکت فولاد ماهان این تشکیلات را با 18 میلیارد بودجه به فولاد ماهان منتقل کند اما آن زمان استاندار اصفهان اعلام کرد که این باشگاه متعلق به مردم است و به شدت از ماندن سپاهان زیر حمایت شرکت فولاد مبارکه حمایت کرد چون ممکن بود بخش خصوصی در سال‌های آینده مایل به ادامه فعالیت در فوتبال نباشد.

وی در مورد شایعه نقش استاندار اصفهان در حضور حسینی در این باشگاه بیان داشت: صادقانه می‌گویم استاندار در آمدن حسینی به سپاهان هیچ دخالتی نداشت اما وقتی او به باشگاه آمد به او گفت که هر کاری می‌توانی انجام بده تا این تیم از هم نپاشد چون همه می‌گفتند این تیم از هم می‌پاشد اما پس از آن بود که رحیمی به باشگاه آمد و تلاش کردیم حضور رحیمی در باشگاه را تثبیت کنیم و بعد از آن بود که سپاهان توانست دوباره به قهرمانی برسد.

استاندار هیچ حمایتی از دلیلی نکرد

مهنام در مورد پرونده مدیرعامل سابق باشگاه ذوب‌آهن اذعان کرد: ذوب‌آهن هم همان مشکلات باشگاه سپاهان را داشت، یکی از انتقاداتی که بسیاری در ماه‌های گذشته به استاندار داشتند این بود که چرا استاندار از دلیلی حمایت می‌کرد اما باید بگویم استاندار هیچ حمایتی از او نکرد و هیچ نظر ویژه‌ای روی او نداشت اما سئوال ما این است که آیا مدیران ارشد ذوب‌آهن نباید نظارت ویژه‌ای روی این باشگاه داشته باشند و آیا به اندازه‌ای که مدیران باشگاه ذوب‌آهن پاسخگو هستند، مدیران کلان ذوب‌آهن پاسخگو هستند.

وی گفت: باید بگویم عملکرد مدیران کلان شرکت ذوب‌آهن در این باشگاه ضعیف بود و مدیران این کارخانه اصلا با استاندار هماهنگی لازم را نداشتند. بسیاری می‌گویند استاندار به دلیل اینکه داوودی، باجناقش در هیئت مدیره ذوب‌آهن است، با این باشگاه مراوده دارد اما این مسئله اصلا صحت ندارد زیرا او اصلا با اضافه شدن داوودی به هیئت مدیره ذوب‌آهن موافق نبود و هیچ دخالتی در ترکیب هیئت مدیره این باشگاه نداشت.

ابراهیمی توانایی اداره باشگاه ذوب‌آهن را نداشت

وی پیرامون حضور مدیرعامل جدید در باشگاه ذوب‌آهن گفت: اگرچه ابراهیمی انسان خوبی است اما او توانایی حل مشکلات باشگاه را نداشته است. البته این موضوع را فراموش نکنید که هزینه‌های باشگاه ذوب‌آهن با باشگاه‌های دیگر قابل مقایسه نیست و تنها 40 درصد از قرارداد بازیکنان این تیم با قرارداد بازیکنان نفت آبادان به همراه صبای قم برابری می‌کند.

مهنام تصریح کرد: فراموش نکنید با وجود اینکه 70 درصد از دلیل افت ذوب‌آهن به مشکلات مالی باز می‌گردد اما ششم شدن این باشگاه به مشکلات فنی هم باز می‌گردد و بازیکنان این تیم می‌توانستند حتی سهمیه بگیرند اما این کار را نکردند. استاندار برای ذوب‌آهن حتی از آبروی خودش مایه گذاشت و از یکی از شرکت‌ها مبلغ 600 میلیارد قرض کرد و به این باشگاه داد.

وی در پایان با انتقاد از وضعیت مدیریت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان اضافه کرد: آقای براتی همچنان بدون هماهنگی ذاکر اصفهانی کارهای باشگاه را انجام می‌دهد و استاندار اصفهان اصلا روی ابراهیمی به عنوان مدیرعامل ذوب‌آهن نظر نداشت. به نظر من فرق آقای براتی با آقای سمیعی‌نژاد، مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه این بود که سمیعی‌نژاد از ته دل می‌خواست مشکلات ذوب‌آهن حل شود.