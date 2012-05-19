کار بایرن مونیخ و چلسی به وقت های اضافه کشیده شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ورزشگاه آلیانتس شهر مونیخ، دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 23:15 روز شنبه به وقت تهران در ورزشگاه آلیانتس آغاز شد که طی آن تیم دو بایرن مونیخ و چلسی در پایان به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این دیدار که در حضور 62 هزار و 500 تماشاگر برگزار شد، تیم فوتبال بایرن مونیخ بازی را هجومی شروع کرد و با حمایت پرشورتر هوادارانش موقعیت های زیادی را روی دروازه حریف انگلیسی خود ایجاد کرد اما نتوانست از این موقعیت ها برای رسیدن به گل استفاده کند.

تیم فوتبال چلسی نیز هر چند صاحب موقعیت های کم تعدادی شد اما بیشتر زمان نیمه اول را به دفاع پرداخت و سعی داشت اجازه ندهد مونیخی ها دروازه این تیم را بازکنند. تجمع یاران چلسی در محوطه جریمه این فرصت را از بازیکنان بایرن گرفت که به گل برسند تا نیمه اول با تساوی صفر بر صفر به پایان برسد. برخی کارشناسان از این نوع دفاع چلسی به عنوان پارک کردن اتوبوس برابر دروازه یاد کرده بودند.

در نیمه دوم روند بازی همچنان هجومی از سوی بایرن مونیخ و دفاعی از سوی چلسی دنبال شد تا اینکه بالاخره در دقیقه 83 "مولر" از اتوبوس پارک شده عبور کرد و با ضربه سر دروازه چلسی را باز کرد تا شادی به ورزشگاه آلیانتس بیاید اما این شادی خیلی دوام نیاورد و "دروگبا" در دقیقه 88 دروازه مونیخی ها را باز کرد تا همه چیز از نو شروع شود.