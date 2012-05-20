دروگبا: موفقیت چلسی مهمتر از آینده من است/ پتر چک بهترین دروازه بان دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر از مونیخ آلمان، دیدیه دروگبا ستاره چلسی در دیدار مقابل بایرن در کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت: امشب شب فوق العاده ای برای باشگاه، بازیکنان و هواداران چلسی است. ما بدون شک شایسته قهرمانی اروپا هستیم، ما در دیدار مقابل ناپولی عملکرد بسیار خوبی داشتیم و بارسلونا، قهرمان سال گذشته رقابتها را از پیش رو برداشتیم و اکنون هم در خانه بایرن این تیم را در دیدار فینال شکست دادیم.

دیدار بسیار سختی بود، ما در فاصله 10 دقیقه به پایان بازی گل را دریافت و 2 دقیقه به پایان بازی گل تساوی را به ثمر رساندیم. در طول 90 دقیقه تمام بازیکنان تلاش خود را کردند، پتر چک بار دیگر ثابت کرد بهترین دروازه بان جهان است، اگر او نبود ما بدون شک این جام را از دست داده بودیم.

دروگبا در مورد سئوال خبرنگاری که از او در مورد عملکردش در رقابتهای فینال و 9 گلی که در 9 دیدار فینال مختلف به ثمر رسانده پرسید گفت: من همیشه تمام تلاشم را در زمین برای چلسی انجام می دهم، نمی دانم چرا در دیدارهای فینال عملکرد خوبی دارم.

او همچنین در مورد سئوال خبرنگاری در مورد آینده اش نیز گفت: موفقیت چلسی بسیار مهمتر از آینده من در این تیم است و امیدوارم چلسی فصل آینده نیز عملکرد موفقی داشته باشد. پنالتی که به ثمر رساندم آخرین ضربه این فصل من به توپ با پیراهن چلسی در این فصل بود.

این مهاجم اهل ساحل عاج در مورد ضربه پنالتی اش نیز گفت: مطمئن بودم که پنالتی را گل خواهم کرد، احساس بسیار خوبی دارم و می خواهم قهرمانی در اروپا را با هم تیمی هایم جشن بگیرم. من از سال 2004 در این تیم بوده ام و از همه هم تیمی ها و مربیانی که در طول این 8 سال باعث پیشرفت من شده اند تشکر می کنم.