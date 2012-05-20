1500 میلیارد تومان تسهیلات به ایجاد اشتغال در همدان اختصاص یافت

علی حیدر نوری در گفتگو با خبرنگار مهر به ارائه گزارشی از روند پیشرفت و اجرای مصوبات سفرهای هیئت دولت به استان همدان پرداخت و افزود: تاکنون یک هزار و 200 میلیارد تومان از این اعتبارات در قالب 35 هزار طرح اشتغالزایی جذب شده است.

وی با پیش بینی ایجاد 70 هزار نفر شغل در اجرای این مصوبه دولت، گفت: خوشبختانه بخش عمده‌ای از آن تحقق پیدا کرده است.

در سفرهای هیئت دولت 2200 پروژه عمرانی در همدان به تصویب رسید

نوری با بیان اینکه حوزه اشتغال دغدغه اصلی نظام جمهوری اسلامی است، گفت: در چهار سفر هیئت دولت به استان همدان بیش از 673 مصوبه شامل دو هزار و 200 پروژه عمرانی به تصویب رسید.

وی با اشاره به اجرای 100 درصدی 400 پروژه سفر هیئت دولت به استان همدان، گفت: 200 مصوبه از مجموع مصوبات چهار سفر مطابق برنامه در حال اجرا است و 73 درصد مصوبات نیز در حال پیگیری است.

نوری با بیان اینکه با تلاش مسئولان در سال گذشته بیش از 40 پروژه سفر هیئت دولت به استان همدان در قانون بودجه 91 تأمین اعتبار شد، گفت: این پروژه ها امسال اجرا می شود.

نوری افزود: دولت در بخش مسکن نیز 27 مصوبه و 115 پروژه اثرگذار مصوب کرد که در پی آن 32 هزار واحد مسکونی در شهرهای استان همدان احداث بیش از 400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی در پروژه‌ها هزینه شده است.

421 میلیارد تومان تسهیلات به مسکن روستایی اختصاص یافت

وی افزود: در بخش مسکن روستایی 421 میلیارد تومان تسهیلات برای 56 هزار واحد روستایی اختصاص یافت.

نوری با بیان اینکه بیش از 80 درصد مسکن روستایی استان همدان نوسازی شده است، گفت: این امر موجب زیبایی سیمای روستاها شده و 95 هزار واحد مسکونی روستایی نیز سنددار شده اند.

نوری در خصوص مصوبات و پیشرفت‌های بخش آموزش و پرورش گفت: در حوزه آموزش و پرورش 22 مصوبه در استان همدان با 189 پروژه در دست اجرا بود که برای آنها 162 میلیارد تومان از اعتبارات ملی و استانی هزینه شد.

وی با اشاره به ایجاد بیش از 151 آموزشگاه گفت: در این چهار سفر با ساخت و احداث یکهزار سالن ورزشی، 259 نمازخانه و یک اردوگاه دانش آموزی در استان همدان موافقت شد.

76 سالن ورزشی احداث و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت

معاون استاندار همدان به پروژه های بخش ورزشی نیز اشاره کرد و گفت: 76 سالن ورزشی احداث و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.

نوری در خصوص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز گفت: در این بخش دولت 26 مصوبه داشت که 110 میلیارد تومان در این بخش هزینه شد.

وی با بیان اینکه قبل از آغاز فعالیت دولت نهم 470 روستای استان همدان از تلفن خانگی برخوردار بودند، گفت: در حال حاضر تمام روستاهای استان همدان از تلفن خانگی استفاده می‌کنند و همدان به عنوان نخستین استان، 100 درصد روستاهای آن از تلفن خانگی بهره‌مند شده اند.

نوری با بیان اینکه همدان در بخش صنعت و بازرگانی عقب ماندگی تاریخی دارد، گفت: در حوزه صنعت و بازرگانی، دولت 44 مصوبه با 197 پروژه داشت که برای آنها 135 میلیارد تومان از اعتبارات ملی و دو هزار و 500 میلیارد تومان از تسهیلات بانکی استفاده شد.

تاکنون 12 شهرک صنعتی به شهرک‌های صنعتی استان اضافه شده است

وی با بیان اینکه تاکنون 12 شهرک صنعتی به شهرک‌های صنعتی استان اضافه شده است، گفت: دولت با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در زمینی به وسعت دو هزار هکتار موافقت کرده که کانونی برای استقرار صنعت‌های مادر تخصصی خواهد بود.

نوری با بیان اینکه هفته آینده بزرگ ‌ترین کارخانه پتروشیمی به نام پتروشیمی ابن سینا کلنگ زنی می‌شود، گفت: در احداث این واحد 49 درصد دولت و 20 درصد پتروشیمی ایران سرمایه گذاری خواهد داشت و این امر کمک بسیاری در استقرار صنایع سنگین در همدان دارد.

وی افزود: تولید فولاد در همدان به عنوان صنایع مادرتخصصی قبل از سال 84، 107 هزار تن بود که در حال حاضر به یک میلیون و صد هزار تن افزایش یافته است.

تولید سیمان و تولید کانی‌های غیرفلزی به یک میلیون و 200 هزار تن افزایش یافته است

نوری اضافه کرد: تولید سیمان و تولید کانی‌های غیرفلزی نیز از 840 هزار تن به یک میلیون و 200 هزار تن افزایش یافته است.

معاون استاندار همدان گفت: در بخش بهداشت و درمان نیز 53 مصوبه با 204 پروژه به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه بیش از پنج بیمارستان در دولت نهم به بهره‌برداری رسیده است، گفت: در حال حاضر نیز پنج بیمارستان با 760 تخت در حال احداث است.

نوری در ادامه با بیان اینکه بخش کشاورزی، بخش مهمی در توسعه استان است، گفت: این بخش با محدودیت آب مواجه است.

وی عنوان کرد: قبل از سفرهای هیئت دولت به استان همدان مجموع سطح اراضی کشاورزی استان همدان که به روش آبیاری مدرن تغذیه می شد، 40 هزار هکتار بود که به 110 هزار هکتار آبیاری تحت فشار رسیده است.

تعداد صنایع تبدیلی همدان به 132 واحد رسیده است

نوری گفت: در زمینه توسعه صنایع تبدیلی نیز تا سال 84، 32 واحد صنایع تبدیلی در استان همدان فعال بود که در سال گذشته به 132 واحد افزایش یافت.

وی در خصوص حوزه حمل و نقل نیز با اشاره به اینکه همدان تنها استانی است که از دو راه آهن مستقل بهره‌ می‌برد، گفت: راه آهن اراک - ملایر تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

نوری اضافه کرد: راه آهن همدان - تهران نیز با 70 درصد پیشرفت فیزیکی از طرح‌های ماندگار دولت در استان همدان است.

معاون استاندار همدان اظهار داشت: این دو راه آهن موجب پیشرفت استان همدان و استقرار صنایع و افزایش اشتغال در این منطقه می‌شود.

نوری همچنین اظهار امیدواری کرد: تا سال 92 فرودگاه بین المللی همدان با هزینه 70 میلیارد تومان اعتبار راه اندازی شود.