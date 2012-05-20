سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص مشکلات موجود طرح ساماندهی گروه های تئاتر گفت: در حال حاضر 50 گروه تئاتر در استان وجود دارد که تحت نظارت و حمایت انجمن هنرهای نمایشی استان فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: انجمن هنرهای نمایشی استان مرکزی یک انجمن صنفی است و جهت فعالیت فعالان عرصه نمایش هیچ ساختار اداری ندارد در حالی که این روزها با توجه به طرح استقرار گروه ها با مشکلات زیادی روبرو شده است.



دلشادی افزود: با توجه به اینکه زیر ساخت مناسب و سیستم اداری کاملی وجود ندارد چطور می توان پیچیدگی های اداری و نظام بروکراسی که پیش روی گروه های تئاتر و انجمن جهت ثبت گروه هاست را انجام داد.

وی گفت: انجمن هنرهای نمایش استان از یک سو باید با اداره کل فرهنگ و ارشاد استان و از سویی دیگر با انجمن هنرهای نمایشی ایران در ارتباط باشد، همچنین دفتر طرح استقرار گروه های نمایشی از ما می خواهد که با آن ها در ارتباط باشیم و مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز این انتظار را دارد، که باعث آشفتگی در انجمن هنرهای نمایشی استان شده است.

وی گفت: این آشفتگی به هنر تئاتر آسیب می زند و باعث می شود بخش اعظم انرژی ما در انجمن صرف امور اداری شود که ما را ازاصل اساسی انجمن که خدمت رسانی به تئاتر است باز دارد.

دلشادی اضافه کرد: امیدواریم مسئولین نمایش کشور این موارد را در نظر گرفته تا ساماندهی گروه ها از مسیر منطقی انجام و حمایت و نظارت به طور مستقل و متمرکز انجام شود تا این مشکلات از بین برود.

