بی اطلاعی بخشدار شریف آباد از زلزله!/ زنگ خطر بزرگ برای مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیری در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر در خصوص دو زلزله خفیف عصر جمعه پاسخ هایی داد که مورد انتظار سئوال کننده نبود.

متن مکالمه خبرنگار مهر را به طور کامل بخوانید و قضاوت کنید:

خبرنگار مهر: آیا زلزله عصر دیروز در این بخش خسارتی در پی داشته یا خیر؟

بخشدار شریف آباد: کِی زلزله اومده؟!

خبرنگار مهر: عصر دیروز

بخشدار شریف آباد: نه هیچ اتفاقی نیافتاده.

خبرنگار مهر: یعنی شما بی اطلاع بودید؟

بخشدار شریف آباد: ما متوجه نشدیم

خبرنگار مهر: مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ثبت کرده است.

بخشدار شریف آباد: شریف آباد پاکدشت بوده یا تهران؟

خبرنگار مهر: پاکدشت بوده و مرکز زلزله نگاری ثبت کرده، دو زلزله پیاپی با قدرت 2.6 و 2.8 ریشتر.

بخشدار شریف آباد: با 2.6 ریشتر که اتفاقی نمی افتد.

تغییر لحن آقای بخشدار با تأکیدهای خبرنگار مهر

پس از اینکه خبرنگار مهر بر وقوع این زلزله تأکید کرد، لحن صحبت بخشدار تغییر پیدا کرده و می خواست وانمود کند که اطلاع داشته است.

پیری در پاسخ به این سئوال که آیا ستاد مدیریت بحران منطقه آمادگی دارد؟ گفت: بله، از چند روستا بازدید شده و همچنین در شهر نیز اتفاقی نیفتاده است.

با توجه به اینکه زلزله های بزرگ، پیش لرزه هایی دارند که منجر به از بین رفتن جان صدها نفر می شوند، لزوم توجه بیشتر مسئولان به این زمین لرزه های خفیف، امری ضروری به نظر می رسد.

هنوز در خاطره ها هست که زلزله های عظیم بم و رودبار نیز پیش لرزه هایی داشتند که متأسفانه به آنها بی توجهی شده بود و همین پیش لرزه ها باعث خسارات جبران ناپذیری در این دو منطقه شد.

ابهام در نوع مدیریت بحران

جای سئوال اینجاست، بخشدار شریف آباد که رئیس شورای تأمین بخش است و مسئولیت مستقیم ستاد مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه را نیز بر عهده دارد، چگونه پس از گذشت حدود 15 ساعت از وقوع دو زمین لرزه خفیف اظهار بی اطلاعی کرده؛ اینگونه پاسخ دادن در نوع مدیریت بحرانی که در این بخش حاکم است، ابهام ایجاد می کند.

استان تهران بر روی گسل زلزله قرار دارد؛ لرزه ها و پس لرزه های ماههای اخیر شرق و جنوب شرق استان تهران و هشدارهای مسئولان مختلف در خصوص وقوع زلزله، ناآمادگی و بی اطلاع بودن مسئولان در شهرها، بخش ها و شهرستان های استان تهران را بر نمی تابد.

زنگ خطر بزرگ برای مردم

عدم اطلاع از وقوع زلزله، حتی از نوع خفیفش، زنگ خطر بزرگی برای مردمی است که دلخوش به ستادهای بحران و حوادث غیرمترقبه شهرها، بخش ها و شهرستان های خود هستند.

لزوم جدیت فرمانداران و معاونان امنیتی و انتظامی فرمانداری ها که مسئولیت مستقیم ستادهای مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه را بر عهده دارند، گوشزد می شود تا به مسئولان پایین دستی و مجموعه اعضای این ستادها تذکرهای لازم را بدهند.

به طور حتم، آمادگی کامل و صد در صدی مسئولان برای وقوع هرگونه حادثه غیرمترقبه و خطرات احتمالی، می تواند باعث دلگرمی مردمی شود که شب و روز خود را در کمال آرامش و با اطمینان خاطر سپری می کنند و دلخوش به این هستند که مسئولانی بیدار و هوشیار در مناطق محل سکونت و کارشان حضور دارند.

گفتنی است این دو زمین لرزه عصر جمعه در ساعت 16:59:35 و 17:00:49 به وقوع پیوست.

زلزله اول با موقعیت رومرکز زلزله۳۵.۴۰ شمالی و ۵۱.۸۱ شرقی در عمق ۵ کیلومتری زمین و با عدم قطعیت مکانی ۰.۸۷+/- کیلومتر در جهت شمالی – جنوبی و ۲.۲۲+/- کیلومتر در جهت شرقی – غربی روی داد.

این زمین لرزه در چهار کیلومتری شریف آباد،14 کیلومتری پیشوا، 15 کیلومتری پاکدشت و 49 کیلومتری تهران بزرگ روی داد.

زلزله دوم به قدرت ۲.۶ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر)، با موقعیت رومرکز زلزله ۳۵.۳۷ شمالی و ۵۱.۸۶ شرقی و در عمق ۱۰کیلومتری زمین، با عدم قطعیت مکانی ۱.۷۴+/- کیلومتر در جهت شمالی – جنوبی و ۳.۳۳+/- کیلومتر در جهت شرقی – غربی روی داد.

زمین لرزه دوم در10 کیلومتری شریف آباد، 15 کیلومتری پیشوا، 19 کیلومتری ایوانکی، سمنان و 55 کیلومتری تهران بزرگ روی داد.