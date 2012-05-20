به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره که به همت ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره) با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران و خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود، اهدافی چون معرفی ابعاد معنوی و شخصیتی امام(ره)، نمایش جلوه‌های حضور علاقه‌مندان امام(ره) در مراسم‌های بزرگداشت ایشان، نمایش محبوبیت حضرت امام(ره) نزد مردم و تجلیل از هنرمندانی که در ترسیم سیمای حضرت امام(ره) به مردم نقش داشته‌اند را دنبال می‌کند.



بر پایه این گزارش؛ پس از داوری آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره که با موضوع "سیمای امام" و "امام و مردم" برگزار می‌شود، 22 پوستر و 55 عکس برای ارایه در نمایشگاه پایانی و همچنین نمایش بر روی پرتابل‌های شهری تهران انتخاب شدند.



هیأت داوران بخش پوستر متشکل از آقایان احمدرضا دالوند، علی وزیریان و مسعود نجابتی بودند که از میان آثار رسیده 22 پوستر را جهت شرکت در نمایشگاه و نمایش در سطح شهر تهران انتخاب کردند.



هیأت داوران بخش عکس هم متشکل از رسول صدرعاملی، مجید دوخته‌چی‌زاده و امیرعلی جوادیان بودند که از میان آثار رسیده، 55 عکس را جهت شرکت در نمایشگاه و نمایش در سطح شهر تهران انتخاب کردند.



اسامی راه‌یافتگان به نمایشگاه در بخش پوستر به این شرح است: سمیرا صالحی (دو پوستر)، حسین علیپور، مسعود شکیبایی، محمدصابر شیخ‌رضایی، علیرضا پوراکبری، احمدرضا آیینه‌چی، سعید خلف‌بیگی، حمید امینی علویجه، محمد کاظمی، علی خورشیدی، علی معصوم‌بیگی، غلامرضا جاودانی، علیرضا حصارکی، احمد عزیزپور، سیدحسین جعفرنژاد، میثم خالوندی، عیسی صادقی، محمدعلی دارایی، محمدرضا خاکساری، سیدمهدی موسوی، مجتبی بهشتیان (یک پوستر)



اسامی راه‌یافتگان به نمایشگاه در بخش عکس هم به این شرح است: ناصر محمدی (5 عکس)، جمشید فرجوند فردا و حمیدرضا بازرگانی (3 عکس)، عطا رنجبر زیدانلو، مهدی عقیقی، اسحاق آقایی، رضا نظام‌دوست، محمد امینی علویجه، یوسف اکبری پایبندی و حسن قائدی (2 عکس)، سمیرا ابراهیمی، محمدمهدی عرشیان، فرشته ستوده شهنانی، علی کریمی، مهدی عباسی، موسی حیدری یگانه، بهنام ذاکری، عباس حاجی‌محمدی، رضا فلاحی مطلق، سعید عامری، امیر پورمند، علی حامد‌حقدوست، محسن غلامی، علی‌‌اکبر محمدزاده‌مقدم، مونا تقی‌پرست، احمدرضا سهرابی، رویا میرزایی، علیرضا صمدی، نوید عزیزی، مجید نقدی، اکبر موحد، محمدمجتبی حبیبی، محسن گلریز، حامد جعفرنژاد، محمود بازدار، منصوره معتمدی، حسین ظهروند، سعید جمالی، سیدمحسن سجادی و خدابخش مالمیر (یک عکس)



در هر کدام از بخش‌های عکس و پوستر، نفر اول تندیس جشنواره، لوح افتخار و 20 میلیون ریال جایزه نقدی؛ نفر دوم تندیس جشنواره، لوح افتخارو 15 میلیون ریال جایزه نقدی و نفر سوم تندیس جشنواره، لوح افتخارو 10 میلیون ریال جایزه نقدی را دریافت خواهد کرد.



بابت امتیاز نمایش و چاپ آثار در کتاب و انتشارات مربوط به نمایشگاه هم به هر یک از آثار انتخاب شده مبلغ یک میلیون ریال پرداخت خواهد شد.



آیین افتتاح نمایشگاه و معرفی برگزیدگان دومین جشنواره عکس و پوستر "دل‌دیده" دوازدهم خرداد ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد و آثار برگزیده علاوه‌بر خانه هنرمندان ایران؛ در نیمه نخست خرداد ماه سال جاری بر روی پرتابل‌های شهری تهران نیز به نمایش درخواهند آمد.