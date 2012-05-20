به گزارش خبرنگار مهر، محسن مؤمنی شریف، رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در سفر هنرمندان این مجموعه فرهنگی که صبح امروز آغاز شد، آنان را همراهی نخواهد کرد.

این کاروان صبح امروز متشکل از 102 نفر از مدیران، هنرمندان و کارکنان حوزه هنری عازم سرزمین وحی شد که در میان آنها مؤمنی حضور ندارد.

این افراد بر اساس سهمیه سالانه‌ای که حوزه هنری از سازمان حج و زیارت برای کارکنان خود دریافت می‌کند انتخاب شده‌اند و شامل هنرمندان و مدیران تمام بخش‌های حوزه هنری می‌شود.

روز گذشته، اصغر حاجیلو در گفتگو با مهر اعلام کرده بود که در این سفر هنرمندانی از مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری مانند سعید بیابانکی، شهرام شکیبا، ناصر فیض، حسین فتاحی، موسی بیدج و عباس یکرنگی به همراه محسن مومنی رئیس حوزه هنری حضور خواهند داشت.