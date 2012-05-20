هفت بازداشتگاه در استان ایلام ساخته می شود

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این هفت بازداشتگاه با گنجایش 50 نفر و با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال به زودی برای رفاه خانواده های زندانیان در شهرستان هایی که فاصله زیادی به مرکز دارند ساخته می شود.

وی افزود: تعداد سه انجمن فعال حمایت از خانواده های بی بضاعت زندانیان در استان فعالیت می کنند که در سال گذشته توانسته اند موجبات آزادی 105 زندانی را از طریق جذب حمایت های مردمی و خیرین فراهم آورد.

این مسئول اظهار داشت: در ابتدای سال جاری مبلغ 450 میلیون تومان ریال جهت خرید خودرو انجمن، رفع مشکل و نیازهای خانواده های بی بضاعت از قبیل اجاره مسکن، درمان، کمک به ادامه تحصیل دانشجویان اختصاص داده شده است.

وی گفت: ساخت ساختمان انجمن با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال در زمینی به مساحت 200 متر مربع در آینده ای نزدیک در مناسب ترین نقطه شهر برای رفاه خانواده های، آزادی 6 نفر زندانی جذب 120 میلیون ریال کمک مردمی و جذب 50 میلیون ریال کمک از اهم فعالیتهای این انجمن عنوان کرد.