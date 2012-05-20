به گزارش خبرگزاری مهر، دوره مذکور روزهای شنبه از ساعت 17 الی 19 برقرار است و شروع دوره از ششم خردادماه خواهد بود.
آرنت در طی حیات نظری خود به مفاهیم مختلفی پرداخت که عمدتاً در حوزه فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی بودند. برخی از مفاهیم مورد توجه او چه در زمان خودش و تحت تأثیر فضای جنگ سرد، و چه بعد از مرگ او همچنان مورد توجه بوده و هستند.
از میان این مفاهیم توتالیتاریسم مفهومی مناقشه برانگیز بود که سهم آرنت در پرداختن به آن سهمی بارز بوده است. مفهوم توتالیتاریسم همچنان در ادبیات تخصصی اندیشه سیاسی و نیز ادبیات عام سیاسی به کار میرود و هنوز هم به همان اندازه بحث برانگیز است.
مفهوم دیگری که آرنت هم به آن پرداخته است مفهوم انقلاب است. نوع نگاه خاص آرنت به مفهوم انقلاب، در کتابش با همین نام اتفاقاً امروزه بیشتر شایان توجه است. خصوصاً به نظر میرسد که پس از انقلابهای بهار عربی نوع نگاه آرنت به مخاطرات و ظرفیتهای رهایی بخش انقلاب بیش از زمان انتشار خود کتاب (دهه 1960) قابل بازبینی و توجه باشد.
دو مفهوم فلسفیتری نیز که در تحلیل آرنت از هر دو مقوله بالا حاضرند و رنگ خاص او را به تحلیل این مقولات میزنند مفاهیم «کنش» و «اندیشیدن» هستند. پرداختن به این مفاهیم از زاویه همین سیاق خاص آرنتی است که میتواند نشان دهد آیا دستاوردهای نظری او در امروزه هم میتوانند به اندیشیدن ما کمکی بکنند یا نه؟
علاقمندان جهت ثبت نام در این دوره میتوانند با شماره تلفنهای 88658603 - 88658604 - 88658605 تماس بگیرند.
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