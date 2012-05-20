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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

منابع درآمدی برای انجمن حمایت از زندانیان زنجان ایجاد شد

منابع درآمدی برای انجمن حمایت از زندانیان زنجان ایجاد شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان زنجان، ایجاد فرصت های درآمدی برای انجمن زندانیان را مهم و ارزشمند دانست و گفت: باید تلاش شود با ایجاد ظرفیت های سرمایه گذاری و درآمدی نسبت به ایجاد فرصت درآمدی برای انجمن زندانیان اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی شامگاه شنبه در جلسه انجمن حمایت از زندانیان با بیان اینکه، برنامه های همانند گلریزان دارای برخی معذوریت ها است افزود: اضای انجمن حمایت از زندانیان استان زنجان برای حفظ شان و منزلت خانواده های زندانیان با برگزاری برنامه جشن گلریزان مخالف هستند و به همین خاطر ایجاد منابع درآمدی را در این خصوص مطلوب می دانند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر منابع درآمدی خوبی برای انجمن حمایت از زندانیان استان زنجان ایجاد شده است، افزود: حمایت از خانواده های زندانیان تحت پوشش این استان به کاهش آسیب های احتمالی منجر می شود.

گلمحمدی با اشاره به اینکه انجمن حمایت از زندانیان یک نهاد خیریه و غیرانتفاعی است، اظهار داشت: این انجمن به لحاظ تنگناها و مشکلات موجود توانست به خانواده های تحت پوشش خدمات مناسبی ارائه دهد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: سال گذشته حمایت از انجمن زندانیان این استان به لحاظ منابع و مصارف انجام گرفته در بین مراکز کشور رتبه نخست را کسب کرد.

وی با بیان اینکه انجمن حمایت از زندانیان این استان در شهرستانهای تابعه نیز به خانواده های تحت پوشش رسیدگی می کند، افزود: درآمدهای ثابت و مستمر انجمن حمایت از زندانیان می تواند به متمرکز شدن بهینه اهداف و برنامه ریزی ها، منجر شود.

گلمحمدی افزود: با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش استان دانش آموزان مستعد خانواده های زندانیان تحت پوشش قرار می گیرند.

کد مطلب 1606649

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