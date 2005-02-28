مجمع روحانيون هيچ منبع مالي جز مردم ندارد // جريان سازي تخريبي برخي گروهها عليه كروبي ضد اخلاقي است// منتخب مردم نبايد وامدار سرمايه دارها شود

رسول منتجب نيا عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به شايعاتي كه در مورد هزينه انتخاباتي 30 ميلياردي مجمع روحانيون مبارز شنيده مي شود، گفت : اين يك حركت ضد اخلاقي است كه بعضي از افراد يا گروه هاي سياسي براي منفور كردن شخصيت هاي نظام به كار مي برند و قاعدتا اينگونه حركت هاي ناپسند اثر معكوس دارد.

وي با بيان اين مطلب كه متاسفانه يك جرياني حركت تخريبي را عليه شخص آقاي كروبي شروع كرده است، افزود : اين نشانه احساس ترس و وحشت بعضي از گروه ها از حضور آقاي كروبي در صحنه انتخابات است و ما به اين افراد يا گروه هاي مغرض هشدار مي دهيم كه دست از اين حركت هاي ضد اخلاقي بردارند و بدانند كه مردم نسبت به آنها عكس العمل منفي نشان مي دهند و مي فهمند كه چه كساني در صدد تخريب شخصيت ها و مشوش كردن افكار عمومي هستند.

منتجب نيا در مورد منبع مالي مجمع روحانيون مبارز براي هزينه هاي تبليغاتي گفت : مجمع روحانيون مبارز اين افتخار را دارد كه هيچ منبع مالي مشخصي به جز مردم ندارد و كمك هاي مردمي و حق عضويت اعضاي مجمع ،ستاد هاي انتخابات را اداره مي كرده و مجمع روحانيون هميشه به حداقل هزينه ها اكتفا مي كند.

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز تصريح كرد : مجمع به هيچ وجه با گروه هاي سرمايه دار ارتباط ندارد و كمك هاي مردم متدين كوچه و بازار و مردم طرفدار نظام و طرفدار امام و كمك هاي جزئي جمع مي شود و نيازهاي مجمع را در حداقل خود تامين مي كند.

منتجب نيا تاكيد كرد : گروه ها و افراد سرمايه دار بدون خواسته و انتظاري به كسي كمك نمي كنند و عوارضي كه استفاده از كمك هاي سرمايه دارها در تامين هزينه هاي انتخاباتي دارد اين است كه مسئولي كه با استفاده از اينگونه كمك ها انتخاب شود وامدار سرمايه دارها مي شود.