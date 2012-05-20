نگرانی آلمان از نتیجه انتخابات مجدد یونان و سرنوشت اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در گزارشی از نگرانی سیاستمداران آلمانی درباره خروجی انتخابات پارلمانی مجدد در یونان خبر داد.

این روزنامه آلمانی نوشت: سیاستمداران احزاب دولتی و مخالف در آلمان آشکارا یونانیها را درباره عواقب نتایج انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در کشورشان و ضعف احزاب حامی اروپا هشدار دادند. در این صورت به اعتقاد اکثریت سیاستمداران آلمانی خروج یونان از منطقه یورو امری غیر قابل اجتناب خواهد بود.

دبیر کل حزب دموکرات آزاد پارلمان آلمان در این باره اظهار داشته است که در اصل انتخابات پارلمانی مجدد در یونان انتخابی بین یورو و واحد ارزی ملی سابق است. دو سناریو برای یونان وجود دارد یا یک دولت حمایت شده توسط یکی از احزاب طرفدار اروپا سرکار می آید و یا یک دولت مخالف اروپایی و متشکل از احزاب ضد اروپایی قدرت را در یونان در دست می گیرد و درباره خروج کشورش از منطقه یورو تصمیم گیری می کند.

رئیس حزب سوسیال دموکرات پارلمان آلمان نیز درباره عواقب غیر قابل پیش بینی خروج یونان از منطقه یورو همچنین برای آلمان هشدار داده و اظهار داشته است که حتی حدس و گمان و فکر کردن در این باره که آیا یونان در منطقه یورو باقی می ماند یا نه خطرناک می باشد.

رئیس حزب سبزها در آلمان نیز از انتخابی سرنوشت ساز در یونان سخن گفته و اظهار داشته است که مسئله آینده یونان و همچنین اروپا مطرح است. تنها امید این است که انتخاب کنندگان یونانی تلاشهای احزاب افراط گرا که وعده راه حلهای ساده که البته حقیقت ندارد را به آنها می دهند از بین ببرند.

لازم به ذکر است پس از انتخابات پارلمانی اخیر در یونان که در 6 ماه می برگزار شد تلاشهای مداوم احزاب پیروز در این انتخابات برای تشکیل دولت ائتلافی که با پادرمیانی رئیس جمهوری این کشور هم همراه بود نتیجه ای نداشت و قرار شد در 17 ماه ژوئن انتخابات مجددی در این کشور برگزار شود که به گفته بسیاری از کارشناسان اروپایی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت این عضو بحران زده اتحادیه اروپا خواهد داشت.

