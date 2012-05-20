دام مازاد مراتع زنجان را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، تقی سالک، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: میزان تولید علوفه مراتع قابل برداشت در استان 183 هزار تن بوده که بیشترین میزان علوفه تولیدی در هکتار مربوط به مراتع ییلاقی با ظرفیت تولید 120 کیلوگرم علوفه قابل برداشت و کمترین میزان علوفه مربوط به مراتع قشلاقی با 40 کیلوگرم برآورد شده است.

وی تعداد خانوار دامدار وابسته به مراتع استان را 28 هزار خانوار اعلام کرد و گفت: میانگین سهم هر خانوار بهره بردار در شرایط فعلی حدود 45 هکتار با 60 واحد دامی است، در حالی که میزان مطلوب بهره برداری بر اساس مطالعات کارشناسان حدود 500 هکتار مرتع و 220 واحد دامی برای هر خانوار خواهد بود.



سالک ادامه داد: با این شرایط مراتع استان از نظر اقتصادی پذیرای 2400 خانوار بهره بردار است.



سالک جمعیت افزایش دام و دامداری، شناخت کافی نداشتن دامداران و بهره برداران از اصول صحیح دامداری و مرتعداری، مشاعی بودن مراتع، چرای بی رویه زود رس و طولانی مدت در اکثر مراتع استان و نیز توجه نکردن به قانون و تبدیل و شخم مراتع را جزو عوامل تاثیر گذار در تهدید مراتع استان عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه از بین بردن مراتع، نابودی ارزش افزوده است، اضافه کرد: هر گونه تبدیل اراضی مرتعی یا تخریب آن به هر دلیل می تواند خسارت سرسام آوری به استان وارد کند.

سالک، ارزش هر هکتار مراتع را در سال 232 دلار اعلام کرد و بر ضرورت ارزش گذاری مرتع از سوی مسئولان تاکید کرد.