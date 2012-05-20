گزارش تصویری - تشریحی از قهرمانی چلسی در لیگ قهرمانان اروپا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مونیخ آلمان، تیم فوتبال چلسی شنبه شب در دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا در حالیکه تا پایان وقت‌های قانونی و اضافه مسابقه برابر بایرن مونیخ به نتیجه مساوی یک بر یک رضایت داده بود، در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 3 و در مجموع با نتیجه 5 بر 4 مقابل حریف آلمانی‌اش به برتری رسید تا جام قهرمانی این رقابتها را بالای سر ببرد. تصاویر زیبا و به یادماندنی از این مسابقه را در زیر ملاحظه می‌کنید:

دوئل "مانوئل نویر" با "پتر چک" در ضربات پنالتی

پنالتی "مانوئل نویر" به "پتر چک" که به گل تبدیل شد

ضربه "باستین شون اشتایگر" که به تیر دروازه برخورد کرد

چهره مغموم "باستین شون اشتایگر" پس از ناکامی در ضربه پنالتی

تیر خلاص دروگبا به قلب بایرن!

ناراحتی بازیکنان بایرن مونیخ پس از ناکامی در ضیافت پنالتی‌ها

حلقه شادی بازیکنان چلسی پس از قهرمانی

جام قهرمانی بر فراز دستان "جان تری" کاپیتان چلسی

جشن بازیکنان پرتغالی چلسی

خوشحالی "روبرتو دی‌ماتئو" پس از قهرمانی چلسی

"آبراموویچ" جام را در دست می‌گیرد

تقابل شادی و غم

هواداران ناراحت بایرن مونیخ پس از شکست در فینال لیگ قهرمانان اروپا

ناراحتی "یوپ هاینکس" سرمربی بایرن مونیخ

شادی دروگبا در محاصره نیروهای امنیتی

جام قهرمانی بر فراز دستان "پتر چک"

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