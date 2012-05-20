  1. ورزش
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۳۰

"ویلاس بوآس" گزینه مربیگری تیم فوتبال لیورپول

"ویلاس بوآس" گزینه مربیگری تیم فوتبال لیورپول

مسئولان تیم فوتبال لیورپول با سرمربی پیشین چلسی وارد مذاکره خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالکان لیورپول در نظر دارند یک مربی جوان را به صورت بلندمدت به خدمت بگیرند و برای همین بزودی با "آندره ویلاس بوآس" وارد گفتگو خواهند شد. "روبرتو مارتینز" 38 ساله دیگر گزینه آنفیلدی‌ها است.

بر پایه گزارش ساکرنت، لیورپولی‌ها پیش از این تصمیم داشتند "پپ گورادیولا" را به خدمت بگیرند اما این مربی با رد پیشنهاد چلسی عنوان کرده بود که می‌خواهد به استراحت بپردازد.

"دیدیه دشان"، مربی مارسی، "فرانک دی بوئر"، مربی آژاکس و "برت فن مارویک"، مربی تیم ملی هلند هم از دیگر گزینه‌های مربیگری در تیم فوتبال لیورپول هستند.

کد مطلب 1606693

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها