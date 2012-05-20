"ویلاس بوآس" گزینه مربیگری تیم فوتبال لیورپول

به گزارش خبرگزاری مهر، مالکان لیورپول در نظر دارند یک مربی جوان را به صورت بلندمدت به خدمت بگیرند و برای همین بزودی با "آندره ویلاس بوآس" وارد گفتگو خواهند شد. "روبرتو مارتینز" 38 ساله دیگر گزینه آنفیلدیها است.
بر پایه گزارش ساکرنت، لیورپولیها پیش از این تصمیم داشتند "پپ گورادیولا" را به خدمت بگیرند اما این مربی با رد پیشنهاد چلسی عنوان کرده بود که میخواهد به استراحت بپردازد.
"دیدیه دشان"، مربی مارسی، "فرانک دی بوئر"، مربی آژاکس و "برت فن مارویک"، مربی تیم ملی هلند هم از دیگر گزینههای مربیگری در تیم فوتبال لیورپول هستند.
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