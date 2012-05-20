تلاش شورای همکاری خلیج فارس برای دستیابی به تسلیحات هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در گفتگو با الوطن کویت اعلام کردند: شورای همکاری خلیج فارس با هر گونه توطئه ای که به امنیت و ثبات منطقه آسیب می رساند، مقابله خواهند کرد.



بنابر ادعای این منابع کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از تهدیدات ایران نگرانی ندارند و در برابر تلاش این کشور در راستای دستیابی به تسلیحات هسته ای دست بسته نمی نشینند.



بر این اساس کشورهای عضو شورای همکاری در مقابله با تهدیدات ادعایی فوق، دستیابی و استفاده از تسلیحات هسته ای را به عنوان یک گزینه جدی مدنظر خواهند داشت.