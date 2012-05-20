به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در گفتگو با الوطن کویت اعلام کردند: شورای همکاری خلیج فارس با هر گونه توطئه ای که به امنیت و ثبات منطقه آسیب می رساند، مقابله خواهند کرد.
بنابر ادعای این منابع کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از تهدیدات ایران نگرانی ندارند و در برابر تلاش این کشور در راستای دستیابی به تسلیحات هسته ای دست بسته نمی نشینند.
بر این اساس کشورهای عضو شورای همکاری در مقابله با تهدیدات ادعایی فوق، دستیابی و استفاده از تسلیحات هسته ای را به عنوان یک گزینه جدی مدنظر خواهند داشت.
در گفتگو با الوطن اعلام شد:
تلاش شورای همکاری خلیج فارس برای دستیابی به تسلیحات هسته ای
منابع آگاه در کشورهای عرب منطقه اعلام کردند: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مقابله با ایران، گزینه دستیابی به تسلیحات هسته ای را در نظر دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در گفتگو با الوطن کویت اعلام کردند: شورای همکاری خلیج فارس با هر گونه توطئه ای که به امنیت و ثبات منطقه آسیب می رساند، مقابله خواهند کرد.
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