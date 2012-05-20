به گزارش خبرنگار مهر، از مرداد ماه سال گذشته با موافقت ستاد هدفمندی یارانهها و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، سهمیه بنزین تاکسیها در شهر تهران و استانهای خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر 20 درصد افزایش یافت.
بر این اساس سهمیه بنزین تاکسیهای درون شهری که 750 لیتر ماهانه بنزین دریافت میکردند به 900 لیتر، سهمیههای 500 لیتری به 600 لیتر و سهمیه تاکسیهای برون شهری دوگانه سوز از 300 به 360 لیتر در ماه افزایش یافت.
به گفته مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، در مجموع از مرداد ماه سال گذشته تاکنون با افزایش 20 درصدی سهمیه بنزین تاکسیها 400 هزار لیتر به کل سهمیه اختصاص یافته به بخش ناوگان حمل و نقل اضافه شده است.
پیگیریهای خبرنگار مهر حاکی از آن است که با موافقت ستاد هدفمندی یارانهها، سهمیه ویژه 20 درصدی بنزین تاکسیهای شهر تهران و چهار استان گرمسیری برای خرداد ماه سالجاری به کارتهای هوشمند سوخت واریز نمی شود.
گفته می شود قطع 20 درصد افزایش سهمیه بنزین تاکسیهای شهر تهران و استانهای گرمسیری هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر، تغییرات جدید تراکنشی در سامانه هوشمند سوخت کشور است.
به طوریکه با تبدیل سهمیه بنزین یارانهای به نیمه یارانهای کارتهای سوخت از ابتدای خردادماه سالجاری و حذف برخی از کارتهای سوخت موقت خودروها، امکان واریز 20 درصد افزایش سهمیه بنزین تاکسیهای این پنج منطقه وجود ندارد.
از سوی دیگر پیش بینی میشود تیر ماه سالجاری سهمیه جبرانی خرداد ماه و تیر به طور همزمان به کارت هومشند سوخت تاکسیهای شهر تهران و چهار استان گرمسیری هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر واریز شود.
با توافق نهایی اعضای مختلف کابینه دولت، برای خرداد ماه امسال سهمیه و قیمت بنزین خودروهای شخصی، خدماتی و عمومی تغییری پیدا نکرده است و پیش بینی می شود این سهمیه ها تا ساعت 24 امشب 31 اردیبهشت ماه به کارتهای هوشمند سوخت واریز شود.
نظر شما