41 مهمان خارجی برای نشست اتاقهای بازرگانی اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی این اجلاس با بیان اینکه 10 دوره اجلاس، خارج از کشور و دو دوره در خراسان‎رضوی و گیلان برگزار شده است، اظهار داشت: این موقعیت، شرایطی طلایی و استثنایی برای استان است که در تاریخ دوم خرداد در گرگان، اتفاق می‎افتد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی استان، سال‎های طولانی به خواب نیمه عمیقی فرو رفته است، اما با اقداماتی که در چند سال اخیر انجام داده، نشان می‎دهد به دنبال تکاپو و تحرکات مضاعف است.

غلامی افزود: ایجاد نمایشگاه توانمندی‎های استان و ورود هیئت‎های تجاری، دو تفاوت عمده و شاخص این اجلاس با دوره‎های گذشته است.

معاون برنامه‎ریزی استاندار گلستان توسعه تجارت و افزایش سرمایه‎گذاری را به عنوان دو محور برگزاری این اجلاس دانست و تصریح کرد: ما باید در این دو زمینه کارآیی داشته باشیم، چون صادرات موجب ورود کارآیی نیز می‎شود.

وی اضافه کرد: نشست ارائه فرصت‎ها به تجار و بازرگانان و راه‎اندازی میز خدمت، که طی آن به سوالات مربوطه، پاسخ و مشاوره داده می‎شود، از جمله برنامه‎های قابل اجرا است.

غلامی با مهم دانستن نوع نگاه و اندیشه رسانه در این خصوص و ثبت ماندگار آن، گفت: رسانه‎ها در ماندگار کردن این اتفاق مهم باید با تمام توان وارد عمل شوند، تا بدین ترتیب نظرات و توجهات را جلب خود کرده و ظرفیت‎ها شناسایی شوند.