41 مهمان خارجی برای نشست اتاقهای بازرگانی اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی این اجلاس با بیان اینکه 10 دوره اجلاس، خارج از کشور و دو دوره در خراسانرضوی و گیلان برگزار شده است، اظهار داشت: این موقعیت، شرایطی طلایی و استثنایی برای استان است که در تاریخ دوم خرداد در گرگان، اتفاق میافتد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی استان، سالهای طولانی به خواب نیمه عمیقی فرو رفته است، اما با اقداماتی که در چند سال اخیر انجام داده، نشان میدهد به دنبال تکاپو و تحرکات مضاعف است.
غلامی افزود: ایجاد نمایشگاه توانمندیهای استان و ورود هیئتهای تجاری، دو تفاوت عمده و شاخص این اجلاس با دورههای گذشته است.
معاون برنامهریزی استاندار گلستان توسعه تجارت و افزایش سرمایهگذاری را به عنوان دو محور برگزاری این اجلاس دانست و تصریح کرد: ما باید در این دو زمینه کارآیی داشته باشیم، چون صادرات موجب ورود کارآیی نیز میشود.
وی اضافه کرد: نشست ارائه فرصتها به تجار و بازرگانان و راهاندازی میز خدمت، که طی آن به سوالات مربوطه، پاسخ و مشاوره داده میشود، از جمله برنامههای قابل اجرا است.
غلامی با مهم دانستن نوع نگاه و اندیشه رسانه در این خصوص و ثبت ماندگار آن، گفت: رسانهها در ماندگار کردن این اتفاق مهم باید با تمام توان وارد عمل شوند، تا بدین ترتیب نظرات و توجهات را جلب خود کرده و ظرفیتها شناسایی شوند.
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