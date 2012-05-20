شهر تاریخی بیشاپور طعمه حریق شد/ آتش سوزی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش بود که کارشناسان و دوست داران میراث فرهنگی اعلام کرده بودند که گیاهانی که در شهر تاریخی بیشاپور می رویند، منطقه را مستعد وقوع حریق می کنند که ممکن است آسیبهای جبران ناپذیری را به مجموعه تحمیل کنند.

اکنون این پیش بینیها درست از آب درآمده و ظهر شنبه آتش سوزی منطقه تاریخی بیشاپور را در برگرفته است.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: همانطور که پیش بینی شده بود گیاهانی که این ایام در منطقه روئیدند یک حریق گسترده را از ظهر شنبه رقم زدند.

محسن عباسپور در این رابطه توضیح داد: به طور معمول هرساله از نیمه دوم اسفند به بعد کل منطقه خشک می شود و با توجه به سطح وسیعی از گیاهانی که در بیشاپور روئیده، با کوچکترین اتفاقی گیاهان شعله ور می شوند.

وی با اشاره به اینکه این حریق حوالی ظهر شنبه رخ داد، افزود: حریق بعد از اینکه آغاز شد با توجه به شدت باد خیلی سریع نیمه شمالی شهر بیشاپور را فرا گرفت.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان با اشاره به اینکه چند نکته در این خصوص قابل ذکر است، افزود: سال گذشته تخریب در نقش بهرام کازرون داشتیم و امسال نیزاین حریق صورت گرفت، شاید یک پیشینیه مشترک این دو حادثه داشته باشد و دیگر اینکه چرا در سالهای قبل که آتش سوزی رخ می داد برخورد جدی و قاطعی نشد که امسال شاهد این حریق گسترده نباشیم.

عباسور با انتقاد از اینکه پایگاه پژوهشی بیشاپور کوچکترین اقدامی طی سالهای اخیر برای جلوگیری از این تخریبها انجام نداده، بیان کرد: حرارت زیادی که آتش ایجاد می کند به لایه های زیرین خاک نیز رسوخ کرده و با توجه به اینکه بخش اعظمی از آثار تاریخی بیشاپور هنوز در زیرخاک مدفون است احتمال آسیب دیدن این آثار را زیاد می کند.

وی با اشاره به اینکه حریق در قسمتهای کوچکی از شهر تاریخی همچنان ادامه دارد، بیان کرد: این سئوال باید پاسخ داده شود که چرا حفاظت مناسبی در این رابطه انجام نمی شود که شاهد چنین حوادثی نباشیم.