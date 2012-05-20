  1. بین الملل
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۱۳

مدودف:

دخالت غرب در سوریه و ایران می تواند به جنگ اتمی منجر شود

دخالت غرب در سوریه و ایران می تواند به جنگ اتمی منجر شود

نخست وزیر روسیه به غرب درباره دخالت در ایران و سوریه هشدار داد و گفت: چنین دخالتی می تواند منجر به بروز یک جنگ اتمی بشود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه، دیمیتری مدودف گفت: به این دو کشور باید اجازه تدوین امور خود داده شود و هرگونه دخالتی در ایران و سوریه با موضع مخالفت مسکو روبرو خواهد شد.

وی گفت: عملیات شتابزده در کشورهای خارجی بطور غیر معمول رادیکال ها و تندروها را به قدرت می رساند.

نخست وزیر روسیه افزود: در برخی مراحل چنین اقداماتی حاکمیت کشورها را از بین می برد و ممکن است منجر به یک جنگ منطقه ای تمامی عیار بشود. گرچه نمی خواهم کسی را بترسانم اما ممکن است منجر به استفاده از تسلیحات اتمی نیز بشود.

وی به انفجارهای اخیر در سوریه اشاره کرد و گفت: من براین باورم که القاعده در پشت این حملات قرار دارد.

کد مطلب 1606721

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها