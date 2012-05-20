طرح اصلاح شیب بلوار ماهان در انتظار تصویب کمیسیون ماده 5

فرج الله ایلیات در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره رفع شیب خیابان استانداری و بلوار ماهان گفت: اصلاح این خیابان از استانداری تا بلوار جمهوری در ضلع شرقی برای تصویب به کمیسیون ماده 5 ارسال شده است.

وی افزود: شهردار کرج نیز مبلغ 2میلیارد تومان برای این اصلاح در نظر گرفته است؛ و با این اقدام کانال فاضلاب موجود در منطقه نیز جابه‌جا خواهد شد و بوی نامطبوعی که ساکنان را مورد اذیت و آزار قرارمی دهد رفع می شود.

اول حفاری، بعد آسفالت

شهردارمنطقه 8 در بخش دیگری به اولویت های آسفالت دراین محدوده شهری نیز اشاره کرد و گفت: طبق هماهنگی های صورت گرفته با دستگاه های حفار، خیابان هایی که به حفاری نیاز دارند در ابتدای امر عملیات حفاری در آنها انجام خواهد شد و سپس آسفالت اجرا می شود تا شاهد حفاری ها مجدد بعد از اجرای عملیات آسفالت نباشیم.

ایلیات درباره نظارت بر کیفیت اجرای آسفالت نیز افزود: شرکت ها موظف اند آسفالت با کیفیتی راتحویل دهند درغیراین صورت با آنها برخورد و از اجرای مابقی عملیات آسفالت جلوگیری می شود.