اصفهان به ازای هر 50 هزار نفر یک مرکز ترک اعتیاد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار ارائه شده توسط مسئولان استان تا کنون96 هزار معتاد به مواد مخدر در زندان‌ها و مراکز ترک اعتیاد در استان اصفهان شناسایی شده‌اند که سالانه بیش از 51 تن انواع مواد مخدر با هزینه ای بالغ بر 209 میلیارد تومان مصرف می کنند. مسئولان معتقدند معتادان سالانه هزار میلیارد تومان خسارت به جامعه وارد می کنند.



این آمار نشان می دهد با وجود تلاشهای بسیاری که در سال های اخیر برای کاهش تعداد معتادان و مصرف مواد مخدر در جامعه شده متاسفانه آمار معتادان و مصرف مواد مخدر همچنان رو به افزایش بوده است.



مجید گل رضایی، پزشک عمومی و درمان گر اعتیاد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی نسبت به مواد مخدر سنتی با توجه به اینکه تهیه و مصرف آنها ساده است از دلایل افزایش آمار مواد معتادان به مواد مخدر است.



وی با اشاره به اینکه مواد مخدر صنعتی به راحتی در کشور ساخته می شود و با بهای کم در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد، اظهار داشت: متاسفانه خانواده ها اطلاعات کافی در خصوص علائم مصرف این مواد ندارند. در حالی که مواد مخدر سنتی علائم مشخصی داشت و افرادی که از این مواد استفاده می کردند به راحتی قابل تشخیص بودند.



این پزشک عمومی افزود: برای مثال اعتیاد به ماده مخدر شیشه به راحتی قابل تشخیص نیست و زمانی خانواده به اعتیاد فرد پی می برند که مدت زمان زیادی از مصرف آن گذشته باشد.



گل رضایی با اشاره به اینکه متاسفانه در کنار نا آگاهی خانواده ها، باورهای اشتباهی در خصوص برخی مواد مخدر صنعتی در میان جوانان رواج دارد، اذعان داشت: برخی از افراد تصور می کنند با مصرف مواد مخدر صنعتی تمرکز بیشتری برای انجام کارها پیدا می کنند و یافکر می کنند می توانند هروئین و کراک را به وسیله مصرف شیشه ترک کنند.



جای آموزش مهارت های زندگی در مدارس خالی است



وی با بیان اینکه مهارتهای زندگی باید از ابتدا به کودکان آموزش داده شوند تا کودکان بتوانند در سنین نوجوانی و جوانی توانایی رویا رویی با مشکلات و بحرانها را داشته باشند، تصریح کرد: متاسفانه جای آموزش در این زمینه در مدارس خالی است و اطلاعات کافی در خصوص مهارتهای زندگی به کودکان داده نمی شود.



این درمانگر اعتیاد با اشاره به اینکه خانواده ها باید در درجه اول اعتیاد را بشناسند و راه های پیشگیری از اعتیاد آشنا شوند، ادامه داد: خانواده ها باید نحوه تشخیص اعتیاد فرزندان را فرا بگیرند تا در زمان برخود با چنین مشکلی بتوانند بهترین راه برای مقابله با آن را انتخاب کنند.



گل رضایی با اشاره به اینکه ترک انواع مواد مخدر روشهای خاص خود را دارد و خانواده ها باید برای کمک به بیماران روش های صحیح درمانی را بشناسند، بیان داشت: این امر از طریق رسانه ها امکان پذیر است.



وی افزود: در روشهای معمول ترک اعتیاد بیماران پس از یک ماه سم زادیی باید برای عدم بازگشت تحت مراقبت باشند و این کار با کمک روان شناس انجام می شود.



مشکلات روحی کودکی عامل90 درصد اعتیادهاست



این پزشک عمومی با بیان اینکه علاوه بر انتخاب روش های صحیح درمان علل گرایش به مصرف مواد مخدر در بیمار باید ریشه یابی شود، افزود: 90 درصد بیمارانی که در انجمن های NA تحت درمان هستند، مشکلات روحی و روانی را که از زمان کودکی در ذهن دارند علت گرایش خود به مصرف مواد مخدر می دانند.



گل رضایی اضافه کرد: برخی از دلایل گرایش به مصرف مواد مخدر مانند افسردگی و یا اضطراب را می توان با کمک روان شناس درمان کرد و تا از اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری شود.



اعتیاد یک بیماری پیچیده است



وی اظهار داشت: متاسفانه خانواده ها گمان می کنند فرزندان معتادشان می توانند به راحتی مصرف مواد مخدر را کنار بگذارند و مصرف مواد را از سر لذت جویی در فرزندان می دانند در حالیکه اعتیاد یک بیماری پیچیده است و به همراهی خانواده در تمام مراحل درمان نیاز است.



این درمانگر اعتیاد با بیان اینکه در طول دوره درمان رفتار خانواده باید به گونه ای باشد که بیمار کمترین آسیب را ببیند و دچار لغزش نشود، گفت: مکانیسم مواد مخدر به گونه ای است که پس از اعتیاد به آن عدم مصرف آن بسیار دشوار است و ادامه مصرف مواد مخدر برای لذت جویی نیست.



گل رضایی گفت: پس از اعتیاد افراد اغلب مواد مخدر را برای ادامه زندگی مصرف می کنند همانگونه که برای ادامه زندگی به مصرف مواد مخدر نیاز دارند.



وی با اشاره به اینکه به ازای هر 50 هزار نفر جمعیت نیاز به یک مرکز ترک اعتیاد وجود دارد، اظهار کرد: این تعداد مرکز در استان اصفهان وجود دارد و در بیش از 60 تا 70 درصد مراکز ترک اعتیاد روند استاندارد درمان دنبال می شود.