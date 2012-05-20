پیشرفتهای غرب در دانشگاه های ایران بزرگنمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی، در اولین نشست دبیران استانی مجمع اسلامی رشد و ارتقاء دانشگاهیان اظهار کرد: در دانشگاه ارکانی همچون مدیریت، روابط اداری، متن و محتوای درسی، فضای فرهنگی و اجتماعی، واحدهای تقویتی و استاد مطرح است و در میان این ارکان، استاد سایر ارکان ها را تحت تاثیر قرار داده است.

تکیه گاه اصلی نظام اسلامی وجود انسان های الهی است

سردار نقدی با بیان اینکه هر نظامی به نقطه ای تکیه می کند اما تکیه گاه اصلی نظام اسلامی وجود انسان های الهی و صالح است، گفت: با توجه به اینکه هدف نظام اسلامی برپایی عدالت بوده این نظام و انقلاب بدون انسان‌های صالح امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: انتخاب رهبر با سخت ترین شکل ممکن در نظام اسلامی با شرایط دوری از هوای نفس، تدبیرو شجاعت انجام می شود در حالی که در هیچ جای دنیا در انتخاب رهبر چنین شرایط سختی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سخن را از میان نهادها امام راحل به مسئله دانشگاه داشته اند، تصریح کرد: مطابق فرمایش امام دانشگاه مرکز سعادت و شقاوت است زیرا انسان‌های صالح تنها در دانشگاه‌ها پرورش می یابند.

آسیب شناسی جامعه دانشگاهی نخستین اقدام مجمع اسلامی رشد

سردار نقدی با بیان اینکه حضور استادان در تشکل بسیج داوطلبانه صورت می گیرد، گفت: آسیب شناسی جامعه دانشگاهی و از بین بردن ضعف ها و تقویت نقاط مثبت از نخستین اقداماتی است که در مجمع اسلامی رشد و ارتقاء دانشگاهیان صورت می گیرد.

وی در خصوص مجمع اسلامی رشد و ارتقاء دانشگاهیان افزود: تربیت اساتید مومن که منشاء تحولی عظیم در نظام دانشگاهی کشور می شود از رسالت های اصلی مجمع اسلامی رشد و ارتقاء دانشگاهیان است.

تضمین آینده نظام در گرو تربیت اساتید با ایمان است

وی تاکید کرد: اگر یک کار برای تضمین آینده نظام بتوان انجام دهیم آن تربیت اساتید باتقوا و با ایمان است که متاسفانه در این راستا طی سال های طولانی کم کاری صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: یک استاد می تواند دانشجو را خداجو یا دنیا طلب کند و این امر تنها مختص استاد معارف نیست بلکه یک استاد ریاضی و فیزیک نیز می تواند در مسیر خداجویی دانشجویان را راهنمایی کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان با بیان اینکه یک استاد می تواند دانشجو را عاشق انقلاب و نظام کند، تصریح کرد: اهتمام به استاد برای تحول در دانشگاه ضروری بوده چرا که به تربیت استاد مومن و متعهد برای رسیدن به افق و آینده کشور نیاز است.

محور برنامه های بسیج مرور فرمایشات ولایت است

سردار نقدی تاکید کرد: رسیدن به کرسی استادی پایان راه نیست زیرا استاد همه اساتید یعنی پیامبر نیز همواره به دست یافتن دانش و موعظه خود را نیازمند می دانست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه فرمایشات ولایت از مهمترین حلقه های تربیتی اساتید است، افزود: محور برنامه های بسیج نیز مرور فرمایشات ولایت است چرا که با این اقدام انسان از بررسی تحلیل ها بی نیاز می شود.