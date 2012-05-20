آمانو در تلاش برای توافق با تهران در چارچوب مدالیته جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه برنر سایتونگ سوئیس، دیپلماتها در وین با اشاره به سفر قریب الوقوع "یوکیا آمانو" به تهران تاکید کردند: مدیرکل آژانس در نظر دارد در مذاکرات با مقامات ایرانی، در چارچوب مدالیته به توافق رسیده و آن را به نتیجه برساند.



خاطرنشان می شود آمانو فردا دوشنبه وارد تهران شده و با مقامات ایرانی گفتگو می کند. این در حالی است که پس از مذاکرات هفته گذشته ایران و آژانس که در مجموع 12 ساعت به درازا کشید، دو طرف فضای آن را سازنده و خوب توصیف کردند.