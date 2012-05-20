به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه برنر سایتونگ سوئیس، دیپلماتها در وین با اشاره به سفر قریب الوقوع "یوکیا آمانو" به تهران تاکید کردند: مدیرکل آژانس در نظر دارد در مذاکرات با مقامات ایرانی، در چارچوب مدالیته به توافق رسیده و آن را به نتیجه برساند.
خاطرنشان می شود آمانو فردا دوشنبه وارد تهران شده و با مقامات ایرانی گفتگو می کند. این در حالی است که پس از مذاکرات هفته گذشته ایران و آژانس که در مجموع 12 ساعت به درازا کشید، دو طرف فضای آن را سازنده و خوب توصیف کردند.
دیپلماتها در وین خبر دادند:
آمانو در تلاش برای توافق با تهران در چارچوب مدالیته جدید
منابع دیپلماتیک در وین اعلام کردند که مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفر آتی به تهران در راستای توافق با تهران در چارچوب مدالیته جدید است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه برنر سایتونگ سوئیس، دیپلماتها در وین با اشاره به سفر قریب الوقوع "یوکیا آمانو" به تهران تاکید کردند: مدیرکل آژانس در نظر دارد در مذاکرات با مقامات ایرانی، در چارچوب مدالیته به توافق رسیده و آن را به نتیجه برساند.
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