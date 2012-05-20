حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تکمیل خدمات آب و فاضلاب تعداد واحدهای مسکونی مهر استان، اظهار داشت: خدمات آب و فاضلاب 17 هزار واحد مسکونی استان البرز تا پایان خرداد ماه سال جاری تکمیل می شود.
وی ادامه داد: مسکن مهر البرز(ماهدشت) و شهرک ابریشم از جمله شهرک هایی هستند که خدمات آب و فاضلاب آن تکمیل می شود.
وی با اشاره به اینکه فاضلاب ها در سه سطح خانگی، صنعتی و سطحی هستند، اضافه کرد: فاضلاب خانگی بیشتر از مصرف آب برای فعالیت های آشپزخانه، دستشویی، لباسشویی و استحمام حاصل می شود و فاضلاب های صنعتی از فرآیند تولید کارخانه ها ناشی شده و دارای ماهیتی کاملاً متفاوت نسبت به فاضلاب های خانگی است.
وی افزود: حجم آب مصرفی در شهرهای کشور بیش از 4.5 میلیارد متر مکعب در سال است و 75 درصد آن به فاضلاب تبدیل می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز اظهار داشت: سالانه 3.4 میلیارد مترمکعب فاضلاب در کشور تولید می شود.
نوری گفت: در حال حاضر کشورهای توسعه یافته برای دفع بهداشتی فاضلاب، از شبکه های جمع آوری استفاده می کنند در جهان امروز یکی از شاخص ها توسعه یافتگی، دفع بهداشتی فاضلاب است.
نوری به مهر خبر داد؛
تکمیل خدمات آب و فاضلاب 17 هزار واحد مسکونی استان البرز تا پایان خرداد
کرج – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از تکمیل خدمات آب و فاضلاب 17 هزار واحد مسکونی استان البرز تا پایان خرداد ماه سال جاری خبر داد.
حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تکمیل خدمات آب و فاضلاب تعداد واحدهای مسکونی مهر استان، اظهار داشت: خدمات آب و فاضلاب 17 هزار واحد مسکونی استان البرز تا پایان خرداد ماه سال جاری تکمیل می شود.
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