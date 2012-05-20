تکمیل خدمات آب و فاضلاب 17 هزار واحد مسکونی استان البرز تا پایان خرداد

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تکمیل خدمات آب و فاضلاب تعداد واحدهای مسکونی مهر استان، اظهار داشت: خدمات آب و فاضلاب 17 هزار واحد مسکونی استان البرز تا پایان خرداد ماه سال جاری تکمیل می شود.



وی ادامه داد: مسکن مهر البرز(ماهدشت) و شهرک ابریشم از جمله شهرک هایی هستند که خدمات آب و فاضلاب آن تکمیل می شود.



وی با اشاره به اینکه فاضلاب ها در سه سطح خانگی، صنعتی و سطحی هستند، اضافه کرد: فاضلاب خانگی بیشتر از مصرف آب برای فعالیت های آشپزخانه، دستشویی، لباسشویی و استحمام حاصل می شود و فاضلاب های صنعتی از فرآیند تولید کارخانه ها ناشی شده و دارای ماهیتی کاملاً متفاوت نسبت به فاضلاب های خانگی است.



وی افزود: حجم آب مصرفی در شهرهای کشور بیش از 4.5 میلیارد متر مکعب در سال است و 75 درصد آن به فاضلاب تبدیل می شود.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز اظهار داشت: سالانه 3.4 میلیارد مترمکعب فاضلاب در کشور تولید می شود.



نوری گفت: در حال حاضر کشورهای توسعه یافته برای دفع بهداشتی فاضلاب، از شبکه های جمع آوری استفاده می کنند در جهان امروز یکی از شاخص ها توسعه یافتگی، دفع بهداشتی فاضلاب است.