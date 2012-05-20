نشست ویژه احزاب مخالفت الجزایر/ 165 اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "عبدالمجید مناصره" رئیس جبهه التغییر الجزایر گفت: احزاب مخالف پیروز در انتخابات پارلمانی دوشنبه آینده برای اتخاذ موضع واحد در قبال مشارکت یا تحریم پارلمان جدید گرد هم می آیند.

وی افزود: روسای بیست حزب در مقر حزب جبهه عدالت و توسعه به رهبری "عبدالله جاب الله" برای هماهنگی و وحدت مواضع خود در قبال نتایج انتخابات پارلمانی اخیر نشست برگزار می کنند.

مناصره که حزب متبوعش چهار کرسی پارلمانی را بدست آورده است اظهار داشت: الجزایر فرصت موجود برای ایجاد تغییرات دموکراتیک مسالمت آمیز را از دست داده است.

وی خاطرنشان کرد: انتخابات پارلمانی ارزشی ندارد؛ همانطور که اصلاحات بی محتوا شده است.

شایان ذکر است که احزاب مخالفان الجزایری در نشست چهارشنبه گذشته با صدور بیانیه ای ضمن مخالفت با نتایج انتخابات پارلمانی این کشور حکومت را به بی وفایی در عمل به تعهدات خود درباره برگزاری انتخابات شفاف و فراگیر متهم کرده بودند.

از سوی دیگر حزب نیروهای سوسیالیست الجزایر که قدیمی ترین حزب مخالف به شمار می رود با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تمام ترفندهای مقامات در راستای پیروزی حزب جبهه آزادی بخش ملی بوده است.

در این بیانیه آمده است: نتیجه ای که جبهه آزادی بخش بدست آورده است نشان دهنده واقعیت سیاسی الجزایر نیست و نمی تواند موجب برقراری دموکراسی شود و تغییری در اوضاع به وجود نمی آورد.

حزب سوسیالیست الجزایر بیان کرد: روند دموکراتیک انتقال قدرت بازنگری در ساختارهای سیاسی و بنای آن بر اساس دموکراسی را طلب می کند اما انتخابات اخیر نشان داد که دولت اوضاع را به خواست خود هدایت می کند.

از سوی دیگر شورای قانون اساسی الجزایر اعلام کرد: تاکنون 165 شکایت درباره نتایج انتخابات پارلمانی این کشور در دهم ماه مه جاری برگزار شد به این شورا رسیده است.

شایان ذکر است که 27 حزب سیاسی کرسی هایی در پارلمان الجزایر بدست آوردند که حزب جبهه آزادی بخش ملی 221 کرسی، تجمع ملی دموکراتیک به رهبری احمد اویحیی نخست وزیر70 کرسی و ائتلاف الجزایر سبز مرکب از سه حزب اسلام گرا 47 کرسی بدست آوردند. برای اولین بار 143 زن به پارلمان راه یافتند.