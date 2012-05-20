ساخت و ساز فضای اداری در گلستان 250 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان صبح یکشنبه در آیین تجلیل از بانوان این اداره کل گفت: این فضاها هم اکنون پیشرفت 40 تا 90 درصدی دارند که پس از تکمیل بخشی از کمبود فضای اداری استان را تامین خواهند کرد.

وی رشد 250 درصدی ساخت و ساز فضای اداری را از دیگر موفقیت های دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت : سال 85 فقط 10 هزار و 500 مترمربع فضای اداری در استان موجود بود در حالیکه با تلاش و ساخت و سازهای صورت گرفته ، 15 هزار مترمربع به فضای اداری استان اضافه شده است.

وی با بیان که هم اکنون تنها کتابخانه تخصصی حقوقی استان با 10 هزار عنوان کتاب در دادگستری گرگان فعال است گفت: به زودی نیز پنج هزار عنوان کتاب جدید به این کتابخانه اضافه می شود تا به بزرگترین و تخصصی ترین کتابخانه حقوقی شمال کشور تبدیل شود.

فاضلیان افزود: تجهیز این کتابخانه سهولت دسترسی به منابع حقوقی را برای محققان بخش های حقوقی، اساتید و دانشجویان فراهم می کند .



وی همچنین از ایجاد مرکز بزرگ تفریحی آموزشی در آق قلا خبر داد و گفت : این مجموعه شامل استخر، سونا، جکوزی و سالن های ورزشی مجهز است که در زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع راه اندازی و تجهیز خواهد شد.



وی در ادامه سخنان خود به راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس در 12 حوزه قضایی استان در 3 تا 4 ماه آینده اشاره کرد و گفت: راه اندازی این سیستم امکان برگزاری کلاس های آموزشی از راه دور را برای کارکنان و مدیران فراهم می کند و از سفرهای غیرضرور در بسیاری بخش های قضایی به منظور شرکت در جلسات ، جلوگیری می کند.



رئیس کل دادگستری استان گلستان برنامه محوری را شاه بیت فعالیت های دادگستری استان در پنج سال گذشته برشمرد و گفت: این برنامه ها بر اساس اهداف، راهکارها و چارچوب های کلان و با توجه به توانمندی ها و امکانات استان تدوین و اجرا می شود.



احمد فاضلیان، توجه به زیرساخت ها را از دیگر فعالیت های دادگستری استان در سال های اخیر ذکر کرد و افزود: اگر دقیق ترین برنامه ها تدوین شود ولی زیرساختی نباشد ، تحقق آن امکانپذیر نیست.

وی در ادامه سخنان خود در جمع بانوان شاغل در دستگاه قضایی استان با تبریک ایام ولادت بزرگ بانوی اسلام از آنان خواست در کلیه امور با تاسی از آن حضرت ، خدا را مدنظر قرار دهند.

به گفته وی هر چه بنیاد خانواده در مجموعه قضایی مستحکم تر باشد کار در محیط کار نیز روان تر صورت می گیرد.

وی توجه به حجاب را یکی از مقوله های مهم عنوان کرد و گفت : حجاب محیطی امن را برای کار در محیط اداری فراهم می کند.

در پایان این نشست از 7 بانوی بازنشسته دادگستری های استان تجلیل شد.